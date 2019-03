Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Andrzej Buła jedynym opolskim kandydatem na liście Koalicji Europejskiej?

Swoje listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 12, obejmującym województwa opolskie i dolnośląskie, zaprezentowały już PiS oraz Wiosna Roberta Biedronia.

Coraz więcej wiadomo też o kształcie listy Koalicji Europejskiej, skupiającej Platformę, Nowoczesną, PSL, SLD i Zielonych. Choć nadal jej ostateczny kształt nie jest ustalony.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Piotr Woźniak rezygnuje

Ostatnią zmianą jest rezygnacja Piotra Woźniaka, lidera opolskich struktur SLD, z kandydowania do Brukseli, choć kilka tygodni temu otrzymał rekomendację do ubiegania się o mandat europosła.

Moi drodzy, czasami trzeba zrobić krok w tył w imię wyższych celów, które z pewnością wspólnie osiągniemy jesienią. Pragnę Was poinformować, że w uzgodnieniu z naszymi partnerami z Koalicji Europejskiej oraz kierownictwem Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjąłem trudną dla mnie decyzję o nie kandydowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, skupiając swoje siły, zamierzenia i energię na jesiennych wyborach parlamentarnych. Proszę Was o oddanie głosu na listę Koalicji Europejskiej, która nie mam wątpliwości będzie zwycięzcą w naszym okręgu opolsko-dolnośląskim - napisał na Facebooku.

Jak słyszymy nieoficjalnie od jednego z opolskich polityków, ruch ten był powodowany naciskami na Piotra Woźniaka.

- Z jednej strony było oczekiwanie regionalnej Platformy, by nikt z Opolszczyzny nie robił konkurencji marszałkowi Andrzejowi Bule. Ale jeszcze silniejsza była presja ze strony centrali SLD. Tej zależało bowiem na tym, by Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, kandydatka lewicy przymierzana do startu z trzeciej pozycji na liście, nie miała konkurenta z szeregów SLD - mówi.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Andrzej Buła na 4. pozycji

Wiadomym jest już, na których miejscach będą kandydaci Platformy na liście KE w okręgu opolsko-dolnośląskim. "Jedynką" jest Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Drugi jest Jarosław Duda, lider dolnośląskich struktur PO. Andrzej Buła ma miejsce czwarte.