Wybory Miss i Mistera Opola 60 plus 2019. Gala w szkole muzycznej

- To dla mnie ogromna i niezwykle miła niespodzianka! - mówiła naszemu reporterowi Miss Opola 60+.

Z kolei najpiękniejszy pan podkreślał, iż udział w wyborach był dla niego wyzwaniem. - We wspólnym tańcu stałem w pierwszym rzędzie, więc spoczywała na mnie duża odpowiedzialność, nie mogłem pomylić kroków, ale dałem radę - mówi z uśmiechem pan Waldemar.

Małgorzata Jarosz-Basztabin, koordynator Centrum Informacyjno-Edukacyjnego “Senior w Opolu”, opowiedziała nam o przygotowaniach do tego ważnego dla seniorów dnia. - Przez dwa miesiące uczestnicy regularnie się spotykali i ćwiczyli układ taneczny. Ponadto panie i panów uczyliśmy tego, jak dobrze wypaść podczas występu - słyszymy. - Faktycznie, było co robić. Mogę nawet powiedzieć, iż nie spodziewałam się, że wszystko będzie takie profesjonalne. Wyobrażałam sobie to wszystko bardziej na luzie, a tu się okazuje, że to poważna sprawa! - kwituje z humorem Elżbieta Malesis-Ciosk.

Co istotne, żaden z 24 uczestników nie wyszedł niedoceniony. Oprócz głównych nagród, organizatorzy przyznali też tytuły wicemiss i mistera oraz takie wyróżnienia, jak Miss/Mister Wdzięku, Życzliwości, Publiczności czy Internetu. - To jest jedna z przyświecających nam idei - chcemy nagradzać pasję tych ludzi, ich chęć współzawodnictwa, wzajemne motywowanie się. Mamy nadzieję, że dobrze spędzili ten piękny czas - podsumowuje Małgorzata Jarosz-Basztabin.

Organizatorzy zapewniają, że kolejne edycja wyborów również się odbędzie. - Patrząc na radość tych ludzi, na ich łzy wzruszenia i zaangażowanie nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej - słyszymy.