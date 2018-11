Wybory samorządowe 2018. Aleksander Iszczuk po 12 latach rezygnuje z kierowania II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Chce być radnym

Aleksander Iszczuk w wyborach samorządowych uzyskał 433 głosy, najmniej spośród kandydatów do rady miasta, którzy zostali wybrani w głosowaniu w dniu 21 października 2018 (obecnie najniższy wynik spośród radnych nowej kadencji ma Waldemar Matuszek, zdobywca 371 głosów, który przejmuje mandat po Arkadiuszu Wiśniewskim). Już wtedy przyznawał, że jest zaskoczony uzyskaniem mandatu radnego Opola.

- Praktycznie nie prowadziłem kampanii wyborczej, startowałem z miejsca, które można traktować jako wspierające listę, a nie "biorące". Mimo to mandat otrzymałem. Skoro ludzie chcą, bym ich reprezentował w radzie, to muszę tę sytuację przemyśleć - mówił.

Aleksander Iszczuk miał czwarte miejsca na ośmioosobowej liście do rady miasta w okręgu nr 4, obejmującym Stare Miasto i Śródmieście. Z tego samego okręgu do rady miasta startowali też rektor UO Marek Masnyk, sztangista i medalista igrzysk w Londynie Bartłomiej Bonk (obaj uzyskali mandat), czy Urszula Zajączkowska, wieloletnia dyrektorka Muzeum Śląska Opolskiego (bez mandatu).

Spekulowano, że Aleksander Iszczuk zrezygnuje z mandatu z racji piastowania stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego. Wtedy jego miejsce w radzie miasta mogłaby zająć kolejna osoba z listy KWW Arkadiusza Wiśniewskiego: Danuta Sokołowska, zdobywczyni 396 głosów. Ale Aleksander Iszczuk ostatecznie postanowił mandat zachować. To oznacza, że nie będzie już dyrektorem II LO.

- Kierowałem "dwójką" przez ponad 12 lat. Czas na to, by stery przejął ktoś młodszy, kto dołoży szkole dynamiki. Ja zostanę w szkole jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. I jednocześnie będę się rozglądał za konkursami w innych gminach. Może nieco dalej od miasta, by za szybko Opole nie wchłonęło sąsiedniej szkoły - mówi.

Aleksander Iszczuk wraca do rady miasta po 16-letniej przerwie. Wcześniej był miejskim radnym w latach 1994-2002, gdy rada miasta liczyła 45 osób. - Na tej kadencji na pewno będę się starał o to, aby pracować w komisji oświaty - deklaruje.

Co będzie z II Liceum Ogólnokształcącym? Jak informuje Irena Koszyk, naczelniczka wydziału oświaty, jeden z dotychczasowych zastępców Aleksandra Iszczuka zostanie osobą pełniącą obowiązki dyrektora. - Taka sytuacja może trwać maksymalnie 10 miesięcy. Wcześniej, bo za dwa, trzy miesiące planujemy ogłosić konkurs na stanowisko dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego - zapowiada.

Dodajmy, że Irena Koszyk także startowała w wyborach do rady miasta z listy KWW Arkadiusza Wiśniewskiego. Miała 5. miejsce na ośmioosobowej liście w okręgu nr 1 (całe Opole na zachód od Odry). Zdobyła 305 głosów i nie zdobyła mandatu.

Tymczasem w kuluarach ratusza słyszymy, że gdyby Irena Koszyk została radną, to mandat by przyjęła, zwalniając miejsce naczelnika wydziału oświaty. Miał je zająć właśnie Aleksander Iszczuk, który oprócz wieloletniego kierowania II LO w przeszłości był też kuratorem oświaty.

- Ale skoro Irena Koszyk mandatu nie zdobyła, a zrobił to Aleksander Iszczuk, to na taką zmianę się teraz nie zanosi - słyszymy.

Irena Koszyk przekonuje, że nie słyszała o przymiarkach do takich zmian. Z kolei Aleksander Iszczuk zauważa, że gdyby nawet do takiej zmiany miałoby dojść, to i tak musiałby oddać mandat radnego. - A ja postanowiłem go przyjąć - stwierdza.

