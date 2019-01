Wybory samorządowe 2018. Barbara Kamińska chce przenieść schronisko z ulicy Torowej w inne miejsce

Barbara Kamińska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Opola, zauważa, że schronisko przy ul. Torowej jest wciśnięte pomiędzy tory, drogę i szkołę. – To nie pozwala na to, by zwierzęta miały właściwe warunki, na przykład odpowiednio duży wybieg – mówi.

Barbara Kamińska postuluje, aby stary folwark przy ul. Partyzanckiej zaadaptować na nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Szacuje, że kosztowałoby to 6 mln zł, przy czym uważa, że połowę tej kwoty można byłoby pozyskać z funduszy na ochronę bioróżnorodności.

- Teraz schronisko podlega ogrodowi zoologicznemu. Sam ogród jest perełką, a zwierzęta mają tam świetne warunki bytowe. Nie można tego powiedzieć o schronisku, na widok którego wręcz chce się płakać. Dlatego też schronisko powinno to być zupełnie odrębną jednostką, by wolontariusze nie musieli wręcz żebrać o karmę dla podopiecznych – argumentuje kandydatka KO.

Zbigniew Kubalańca, lider klubu radnych PO, który teraz walczy o mandat radnego w sejmiku województwa, przypomina, że w ciągu ośmiu lat spędzonych na pracy w radzie miasta wielokrotnie zabiegał o poprawę warunków bytowych zwierząt w schronisku.

– To jest niechciane dziecko urzędu miasta. A przecież większość mieszkańców tego schroniska to zwierzęta po traumie. Nie można ich zaniedbywać – komentuje.

Zbigniew Kubalańca szacuje, że na przenosiny schroniska do folwarku potrzeba byłoby około roku. – Tyle czasu potrzeba byłoby na przeprowadzenie niezbędnych prac – stwierdza.

- Platforma sama sobie wystawia świadectwo, przez 12 lat rządzili w mieście i o bezdomnych zwierzętach jakoś nie pamiętali. Przypomnieli sobie teraz – na ostatniej prostej kampanii – komentuje Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

- Tymczasem tylko w tym roku w schronisku został zamontowany nowy kocioł do warzenia karmy dla zwierząt, nowe posadzki w starej części boksów zewnętrznych i klimatyzacja w pomieszczeniu kwarantanny dla kotów. Planowana jest także rozbudowa schroniska w 2019 roku – zapowiada.

