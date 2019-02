Wybory samorządowe 2018. Druga tura wyborów w 18 opolskich gminach. Mieszkańcy wybierają wójtów i burmistrzów. Jaka jest frekwencja?

Druga tura wyborów samorządowych 2018 odbywa się w tych gminach, w których 21 października żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów.

W województwie opolskim takich gmin jest 18, w których uprawnione do głosowania są 183 292 osoby.

Jak wynika z danych opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, do godz. 17.00 wydano w nich 66 749 kart do głosowania. To oznacza frekwencję na poziomie 36,42 proc. Najwyższa jest w gminie Świerczów - 47,99 proc. Najniższa w Głuchołazach - 30,02 proc.

Dla porównania, do godz. 12.00 wydano w woj. opolskim 26 198 kart do głosowania. To oznaczało frekwencję na poziomie 14,29 proc. Najwyższa była w gminie Ujazd - 20,5 proc., a najniższa w Niemodlinie - 11,44 proc.

Frekwencja we wszystkich 18 gminach na godz. 17.00 była następująca:

Baborów - 38,52 proc. (o godz. 12 było 15,6 proc.)

(o godz. 12 było 15,6 proc.) Brzeg - 35,54 proc. (o godz. 12 było 13,37 proc.)

(o godz. 12 było 13,37 proc.) Byczyna - 34,09 proc. (o godz. 12 było 12,93 proc.)

(o godz. 12 było 12,93 proc.) Dobrzeń Wielki - 30,33 proc. (o godz. 12 było 11,72 proc.)

(o godz. 12 było 11,72 proc.) Głogówek - 42,15 proc. (o godz. 12 było 18,61 proc.)

(o godz. 12 było 18,61 proc.) Głuchołazy - 30,02 proc. (o godz. 12 było 11,84 proc.)

(o godz. 12 było 11,84 proc.) Gorzów Śląski - 33,4 proc. (o godz. 12 było 13,67 proc.)

(o godz. 12 było 13,67 proc.) Kolonowskie - 37,96 proc. (o godz. 12 było 18,76 proc.)

(o godz. 12 było 18,76 proc.) Lubrza - 45,77 proc. (o godz. 12 było 19,96 proc.)

(o godz. 12 było 19,96 proc.) Lubsza - 37,5 proc. (o godz. 12 było 14,27 proc.)

(o godz. 12 było 14,27 proc.) Murów - 41,1 proc. (o godz. 12 było 16,42 proc.)

(o godz. 12 było 16,42 proc.) Namysłów - 42,94 proc. (o godz. 12 było 15,89 proc.)

(o godz. 12 było 15,89 proc.) Niemodlin - 32,59 proc. (o godz. 12 było 11,44 proc.)

(o godz. 12 było 11,44 proc.) Popielów - 35,37 proc. (o godz. 12 było 14,45 proc.)

(o godz. 12 było 14,45 proc.) Praszka - 36,26 proc. (o godz. 12 było 12,63 proc.)

(o godz. 12 było 12,63 proc.) Prudnik - 32,49 proc. (o godz. 12 było 13,27 proc.)

(o godz. 12 było 13,27 proc.) Świerczów - 47,99 proc. (o godz. 12 było 17,41 proc.)

(o godz. 12 było 17,41 proc.) Ujazd - 47,47 proc. (o godz. 12 było 20,5 proc.)

W porównaniu do wyborów z 21 października, frekwencja o godz. 17 w woj. opolskim była niższa, niż dwa tygodnie temu o ponad pół punktu procentowego. Wtedy wynosiła 37,03 proc. Dla odmiany z danych na godz. 12 wynikało, że frekwencja w regionie jest wyższa o pół punktu procentowego, niż 21 października.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w całej Polsce uprawnionych do głosowania w II turze jest blisko 9,5 mln osób. Do godz. 17 zagłosowało około 3,7 mln osób, co daje frekwencję na poziomie 38,73 proc. Do południa głosowało blisko 1,5 mln osób, a frekwencja wynosiła 15,61 proc.

Głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych odbywa się w godz. 7-21, tak jak dwa tygodnie temu. Różnica jest taka, że tym razem osobom, które postanowią wziąć udział w głosowaniu, wydawana będzie tylko jedna karta.

Widnieją na niej dwa nazwiska kandydatów do fotela burmistrza bądź wójta. Na jednej karcie można postawić tylko jeden znak - najlepiej "X" - w kratce przy nazwisku osoby, której chce się udzielić poparcia.

Z tego względu wyniki głosowań w poszczególnych gminach powinny być znane szybciej, niż w przypadku pierwszej tury wyborów samorządowych 2018, kiedy to osoby pracujące w każdej obwodowej komisji wyborczej musiały opracować kilka kart do głosowania na różne poziomy samorządu.

Przy czym należy pamiętać, że w każdym obwodzie pracować będą dwie komisje:

Pierwsza w godzinach 7-21, odpowiadająca za przeprowadzenie głosowania.

Po zamknięciu lokalu wyborczego pojawi się w nim druga komisja, odpowiadająca za ustalenie wyników głosowania.

Przed dwoma tygodniami procedura przekazania obowiązków jednej komisji przez drugą w pewnych lokalach potrafiła mocno się przeciągnąć. Państwowa Komisja Wyborcza liczy jednak na to, że po tamtym przetarciu owe przekazania przebiegną sprawniej i bez poważniejszych zakłóceń.

W ciągu dnia PKW dwukrotnie informowała o frekwencji w drugiej turze wyborów samorządowych 2018. Pierwsze dane zaprezentowano po godz. 13 (stan na godz. 12), a druga po godz. 18 (stan na 17).

W nocy z niedzieli na poniedziałek - w miarę napływania wyników z komisji - będziemy podawali wyniki wyborów w serwisie nto.pl