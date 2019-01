Wybory samorządowe 2018. Jak głosować? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zasady głosowania 21.10 i godziny otwarcia lokali wyborczych

Kiedy są wybory samorządowe 2018? Data wyborów

Wybory samorządowe 2018 będą miały dwie tury. Datę pierwszej i drugiej tury wyborów ogłosił w rozporządzeniu premier Mateusz Morawiecki.

21.10. (niedziela) 4.11. (niedziela)

Wybory samorządowe 2018. Zasady głosowania

Wybory samorządowe 2018 różnią się od tych organizowanych w poprzednich latach. Jest to spowodowane zmianami w:

kodeksie wyborczym

ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m. st. Warszawy.

Wybory samorządowe od 2018 roku będą odbywać się co 5 lat. Są organizowane po to, by na nową kadencję wybrać członków rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Podczas wyborów samorządowych będziemy głosować na wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast.

Jakie są zasady głosowania?

W porównaniu do lat ubiegłych wybory samorządowe będą się znacząco różnić. Do najważniejszych zmian w ordynacji wyborczej należy zaliczyć:

[lista]* wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast;

ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców;

wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat (to dlatego wybory będą się odbywały co 5 lat);

nowe rodzaje komisji obwodowych – od wyborów 2018 funkcjonować będą dwie komisje – jedna organizuje głosowanie, druga jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowani;

wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.

[/lista]

Nowa ordynacja daje większe uprawnienia mężom zaufania.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Wyszukiwarka kandydatów[/sc]

Jeśli nie wiesz na kogo możesz zagłosować w wyborach samorządowych 2018, przygotowaliśmy dla Ciebie [a]https://nto.pl/wybory-samorzadowe-2018/;wyszukiwarkę kandydatów[/a].

Wystarczy, że w wyszukiwarce nad treścią tego artykułu wpiszesz gminę, w której głosujesz, a otrzymasz pełne listy kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Teraz wystarczy, że sprawdzić adres komisji wyborczej, w której możesz zagłosować i będziesz mógł wziąć udział w wyborach samorządowych.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Gdzie i jak głosować[/sc]

Województwo opolskie - gdzie i jak głosować. Lokale wyborcze

[lista]*Opole - gdzie i jak głosować. Lista komisji wyborczych

[sc]Wybory samorządowe 2018. Kto może zagłosować?[/sc]

Głosować w wyborach samorządowych mogą wszyscy ci, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Są to wszystkie osoby, które mają polskie obywatelstwo lub obywatelstwo Unii Europejskiej.

Głosujący musi mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać na obszarze gminy, powiatu i województwa, którego dotyczy wybór.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Głos korespondencyjny będą mogły oddać jedynie osoby niepełnosprawne.

FLESZ WYBORCZY - Zmiany w ordynacji

[xlink]8c36a0e7-e42a-e92e-c6bd-1b3cf612bb33,c9db01cf-aea5-8559-2122-97ca1cbd6351[/xlink]

W wyborach samorządowych 2018 nie mogą głosować osoby:

[lista]* pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

[/lista]

> Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w drodze uchwały wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, by głos był ważny?[/sc]

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Głos będzie nieważny w przypadku:

[lista]* postawienia znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,

postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, by głos był ważny?[/sc]

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Głos będzie nieważny w przypadku:

[lista]* postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,

postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy, by głos był ważny?[/sc]

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

Przyczyną nieważności głosu jest:

[lista]* postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad powiatów[/sc]

W wyborach do rad powiatów głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

Głos będzie nieważny w przypadku:

[lista]* postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce,

postawienia znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

HTML

[sc]Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do sejmików województw[/sc]

W wyborach do sejmików województw głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

Przyczyną nieważności głosu jest:

[lista]* postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast[/sc]

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Głos będzie nieważny jeżeli:

[lista]* znak "X" będzie postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

znak "X" nie zostanie postawiony w żadnej kratce,

znak "X" będzie postawiony w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

[sc]Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy jest tylko jeden kandydat[/sc]

Wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Przyczyną nieważności głosu jest:

[lista]* postawienie znaku „X” w obu kratkach,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura)

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Przyczyną nieważności głosu jest:

[lista]* postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat)

Wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie

do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest:

[lista]* postawienie znaku „X” w obu kratkach,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

[/lista]

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.