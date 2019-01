Wybory samorządowe 2018. Norbert Honka: Jako człowiek wierzący nie mogę poprzeć Marcina Gambca i jego komitetu

Norbert Honka w środę oficjalnie poparł Arkadiusza Wiśniewskiego, który walczy o kolejną kadencję w fotelu prezydenta Opola.

Stwierdził też, że wielu przedstawicieli środowiska Mniejszości Niemieckiej jest zdegustowanych tym, iż Marcin Gambiec, radny MN, który walczy o prezydenturę w mieście pod szyldem własnego komitetu, związał się na te wybory z „radykalną lewicą” [partia Razem – dop. red.]. - – To powoduje ferment w społecznościach lokalnych, które są związane z Mniejszością Niemiecką – mówił.

W odpowiedzi na to wystąpienie Rafał Bartek, lider Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, wskazywał, że poparcie Norberta Honki dla Arkadiusza Wiśniewskiego jest jego prywatną inicjatywą. Przypominał, że zarząd TSKN udzielił oficjalnego poparcia Marcinowi Gambcowi na posiedzeniu w dniu 3 września, a Honka uczestniczył wtedy w posiedzeniu zarządu.

„Jako nauczyciel akademicki z pewnością jest świadomy demokratycznych reguł, na których opiera się działalność Mniejszości Niemieckiej, w ramach których klarownie zostały również określone i wskazane osoby upoważnione do reprezentowania Mniejszości Niemieckiej na zewnątrz” – komentował Rafał Bartek.

Norbert Honka: Wiara nie pozwala mi poprzeć Marcina Gambca

W odpowiedzi na ten głos Norbert Honka wystosował własne oświadczenie. Zarzuca w nim Rafałowi Bartkowi manipulację i próbę podważenia jego kompetencji.

„3 września istotnie byłem obecny na posiedzeniu Zarządu TSKN i brałem udział w głosowaniu nad udzieleniem poparcia Marcinowi Gambcowi jako kandydatowi na prezydenta miasta Opola. Jednak Rafał Bartek nie mówi już otwarcie o tym, iż byłem jedynym uczestnikiem tego zebrania, który korzystając z możliwości jakie daje demokracja, wyraził swój sprzeciw wobec tej kandydatury” - przekonuje.

„Nie było, nie ma i nie będzie mojego poparcia jako osoby wierzącej i na co dzień kierującej się zasadami wiary chrześcijańskiej dla komitetu pana Gambca i środowisk lewicowych. Swoją opinię wyraziłem publicznie, jako naukowiec, wieloletni mieszkaniec miasta, kontrkandydat prezydenta w ostatnich wyborach, społecznik, ale również jako reprezentant głosu sprzeciwu niektórych środowisk Mniejszości Niemieckiej oburzonych nagłą zmianą kursu politycznego pana Gambca” – podkreśla Norbert Honka.

„Panie Przewodniczący, demokracja nie polega na kneblowaniu ust i podkreślaniu, że powinienem reprezentować stanowisko Zarządu. Fakt, demokratycznie zostałem przegłosowany, ale nie oznacza to, że nie mogę publicznie jako dr Norbert Honka wyrazić swojego zdania. Stanowisko Przewodniczącego przypomina mi dawne, minione czasy, w których obowiązywała jednolita linia partii” – stwierdza działacz MN.

Na koniec stwierdza, że imponuje mu skuteczność Arkadiusza Wiśniewskiego i dlatego postanowił go poprzeć.

Komitet Marcina Gambca: Mieszanie wiary do polityki

Do komentarza Norberta Honki odnosi się komitet Marcina Gambca. W oświadczeniu rozesłanym do mediów czytamy, że nie jest on komitetem skierowanym przeciwko jakimkolwiek środowiskom i wierze.

„Na naszych listach są ludzie o różnych poglądach, w tym osoby głęboko wierzące. Do takich zalicza się sam kandydat Marcin Gambiec, który w przeszłości pełnił chociażby funkcję kościelnego w swojej parafii. Wiara jest kwestią indywidualną każdego mieszkańca Opola, w tym kandydatów na radnych i prezydenta. Z przykrością odnotowujemy fakt, iż Pan Honka poprzez swoje wypowiedzi kwestie wiary miesza z bieżącą polityką” – czytamy w oświadczeniu.

W jego dalszej części sztabowcy Marcina Gambca wskazują, że w skład jego komitetu wchodzą społecznicy, radni dzielnic, nauczyciele i aktywiści społeczni oraz ludzie związani z Mniejszością Niemiecką, z której wywodzi się sam Gambiec. Wskazują, że oceną dla jego komitetu będą wybory. „Ubolewamy przy tym, że sam Norbert Honka nie poddał się tej wyborczej weryfikacji, a jedynie atakuje kandydata, którego popierają różne środowiska” – wskazuje KWW Marcina Gambca.

Na koniec oświadczenia autorzy przypominają, że Marcin Gambiec jako radny z ramienia Mniejszości Niemieckiej zabiegał o dialog z mieszkańcami z terenów włączonych do Opola z początkiem 2017 roku, a także o wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Opola Miroslavovi Klose. „To radny Gambiec uchodzi za jednego z najbardziej aktywnych radnych miasta Opola mijającej kadencji”.