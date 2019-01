Wybory samorządowe 2018. Sondaż prezydencki w Opolu. Arkadiusz Wiśniewski może wygrać już w pierwszej turze?

Arkadiusz Wiśniewski uzyskał nieco ponad 41 proc. głosów. To o kilka punktów procentowych mniej, niż w badaniu sprzed trzech tygodni, ale wynik ten nadal daje urzędującemu prezydentowi zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

W ostatnich tygodniach kampanii Arkadiusz Wiśniewski skupiał się już nie tylko na podkreślaniu dokonań z czterech lat w fotelu prezydenta miasta, ale i obiecał realizację kilku nowych projektów, takich jak Dom Kultury Seniora czy Centrum Nauki i Technologii.

Pokazano też koncepcję aquaparku, jaki miałby stanąć na terenie stadionu przy ul. Oleskiej, czy wyłoniono koncepcję przebudowy placu przed dworcem kolejowym.

Skąd więc to lekkie tąpnięcie?

Głównym czynnikiem może być fakt, że prezydent Opola nie był skory do udziału w debatach ze swoimi konkurentami.

Tłumaczył, że na przestrzeni czterech lat mieszkańcy mieli okazję poznać się na jego sprawności w działaniu i to pretendenci mają coś do udowodnienia. Do debat Arkadiusz Wiśniewski zamierza przystąpić dopiero przed drugą turą.

Konkurencja skrzętnie to wykorzystała twierdząc, że tak w praktyce wygląda dialog ze strony urzędującego prezydenta, kreującego się na człowieka otwartego.