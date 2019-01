Wybory samorządowe 2018. Violetta Porowska: Po milionie złotych dla każdej rady dzielnicy Opola

Violetta Porowska deklarowała we wtorek przed ratuszem, że jeśli jako prezydenta Opola będzie planowała remonty ulic, chodników bądź inne inwestycje, to zawsze będzie je konsultować z radami dzielnic.

- To one najlepiej wiedzą, czy należy zacząć od chodnika, od ulicy, a może wskażą, że priorytetem powinno być coś zupełnie innego. Ich opinie trzeba będzie respektować, a to doda radom dzielnic wagi – mówiła.

Violetta Porowska podkreślała, że jeśli dzielnice mają być bardziej podmiotowe, to muszą mieć do dyspozycji więcej pieniędzy.

– 100 tys. zł, jakimi teraz dysponują poszczególne rady dzielnic, wystarczy na drobny remont chodnika czy większy festyn. Dlatego każda z rad powinna mieć do dyspozycji po milionie złotych. Dzięki temu będą mogły zlecać inwestycje istotne z ich perspektywy na znacznie większą skalę – przekonywała.

Kandydatka PiS na prezydenta Opola stwierdziła, że choć rady dzielnic mają inicjatywę uchwałodawczą, to nie musi być ona respektowana przez urząd miasta. – Nie może być tak, że mamy organy, które są najbliższej mieszkańców, a których propozycji nikt nie wspiera ani nikt nie słucha – komentuje.

Violetta Porowska postulowała, by rady dzielnicy otrzymywały wsparcie ze strony biura rady miasta, w tym wsparcie prawne w przygotowaniu projektów uchwał, które potem miałyby trafiać pod obrady rady miasta.

