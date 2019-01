Wybory samorządowe 2018 w Opolu i na Opolszczyźnie. Frekwencja - 17.00

Godz. 19:00 Rozpoczyna się wieczór wyborczy portalu nto.pl. O godzinie 21.00 podamy sondażowe wyniki wyborów. CZYTAJ WIĘCEJ: Wybory 2018 wyniki. Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa [SONDAŻ]. Kto wygrał wybory samorządowe 2018 do sejmiku opolskiego? [WIECZÓR WYBORCZY] Godz. 18:55 Lokale wyborcze będą otwarte do 21.00. Wciąż można zagłosować. Godz. 18:51 Radłów głosuje. Godz. 18:40 Do 17.00 w województwie opolskim głosowało 37,03 uprawnionych. To najmniejsza frekwencja w Polsce. Najwyższa frekwencja na razie w Domaszowicach – 54,86 procent, najniższa w Jemielnicy – 27,73 proc. Za Domaszowicami we frekwencyjnej czołówce są gminy: Świerczów – 50,81,

Godz. 17.00 Olesno to jedyne miasto powiatowe na Opolszczyźnie, w którym jest jeden kandydat na burmistrza. Wyborcy oddają głos na "TAK" lub "NIE" wskazując, czy chcą, by objął on urząd. Godz. 16.11 Mieszkańcy Opolszczyzny głosują. Dlaczego poszli na wybory?

Godz. 14.58 W gminie Jemielnica zanotowano do południa najgorszą frekwencję w województwie opolskim. Mieszkańcy głosowali po niedzielnej mszy i po obiedzie. Potem w lokalach wyborczych była pustka. Godz. 14.40



Kilka przypadków naruszenia ciszy wyborczej w regionie. Wszystkie są badane przez policję. Godz. 14.20 W gminie Reńska Wieś (pow. kędzierzyńsko-kozielski) mieszkańcy wybierają nowego wójta. Urzędujący włodarz gminy Marian Wojciechowski po 25 latach sprawowania mandatu zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję. Mieszkańcy wybiorą nowego wójta spośród czterech zgłoszonych kandydatur. Godz. 14.00 Do godziny 12.00 w województwie opolskim głosowało 13,84 proc. uprawnionych. Najwięcej wyborców poszło do urn w gminie Strzeleczki – 22,42 proc., najmniej w gminie Jemielnica – 9,39 proc. Wysoką frekwencję zanotowano poza Strzeleczkami także w gminach: Lubrza – 20,08 proc.;

Godz. 13.00 O 21.00 w portalu nto.pl oraz na naszym Facebooku rozpocznie się wieczór wyborczy. Podamy wtedy sondażowe wyniki wyborów w trzech największych miastach regionu: Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. Potem zaplanowaliśmy noc wyborczą. Na bieżąco będziemy informowali o wynikach głosowania spływających z komisji wyborczych. Godz. 11.45 Opolszczyzna głosuje. Głosowanie w Strzelcach Opolskich przebiega bez zakłóceń. Godz. 11.22 Karty do głosowania w wyborach samorządowych 2018. Na Opolszczyźnie każdy wyborca dostanie cztery karty - w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do rady gminy lub miasta, do rady powiatu oraz do sejmiku województwa. Wyjątkiem jest Opole - miasto na prawach powiatu. Tutaj wyborcy dostaną trzy karty do głosowania (opolanie nie wybierają rady powiatu). Sprawdźcie szczegóły.

Godz. 10.00 Rozpoczęła się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. - Policja odnotowała 385 zdarzeń związanych z wyborami - poinformował Wiesław Błuś z PKW. - Są to różne zachowania. To nie tylko naruszenia ciszy wyborczej. Nie są to zdarzenia mające wpływ na przebieg wyborów. - Głosowanie rozpoczęło się o czasie, o godzinie 7.00 - podała Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. W jednym z lokali w Lublinie głosowanie rozpoczęło się o 7.30. Powodem było włamanie do lokalu. Przez ten czas nikt nie przyszedł zagłosować. W gminie Bircza nie było prądu. Obwodowa komisja zdecydowała o przedłużeniu ciszy wyborczej o 13 minut. Wyborcy zaczekali na moment otwarcia i zagłosowali, dlatego komisarz wyborczy analizuje tą sytuację i być może przedłużenia ciszy nie będzie. W jednej z gmin w Krakowie okazało się, że na karcie do głosowania brakuje jednego z kandydatów. Dwóch wyborców zagłosowało, wtedy głosowanie zostało wstrzymane, a do komisji zostały dostarczone nowe karty do głosowania. Jedna z komisji wrzuciła do urny pieczęcie.

Godz. 9.33 Nie wiecie gdzie głosować? W wielu miastach zmieniły się granice obwodów, a tym samym komisje wyborcze. Sprawdźcie, czy głosujecie w dotychczasowym, czy w nowym miejscu. Pełna lista komisji wyborczych. Godz. 8.58 Przypominamy, że do zamknięcia komisji wyborczych w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza. Co grozi za jej naruszenie?. Godz. 7.00

Punktualnie o 7.00 rozpoczęły się wybory w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu Nowej Wsi Królewskiej, gdzie pracują dwie obwodowe komisje wyborcze – nr 50 i nr 51. - Głosowanie zaczęło się od siódmej, ale my zaczęliśmy pracę o 6.00 – mówi Jerzy Minkiewicz, przewodniczący OKW nr 50. - Zaplombowaliśmy urnę, przygotowaliśmy listy itd. Wszystko po to, by wyborcy mogli wziąć udział w głosowaniu i żeby nikt pod drzwiami nie czekał. Państwo Barbara Potocka-Orzeszyna i Janusz Orzeszyna głosowali w OKW nr 51 tuż po 7.00. - Przy każdych wyborach głosujemy o tej porze – przyznaje pani Barbara. - Spełniamy ten obowiązek rano, żeby nie przewlekać sprawy. Pierwsi mieszkańcy regionu zagłosowali wcześnie rano. Niektórzy czekali nawet na otwarcie lokalu wyborczego o 7.00.. W obwodowej komisji wyborczej nr 2, która ma siedzibę w Centrum Informacji Turystycznej na pl. Basztowym w Głuchołazach, uprawionych do głosowania jest ponad 1,9 tys. mieszkańców. Zagłosowali tam Krzysztof Krzemień i Władysław Zelek. Pan Krzysztof wracał z podróży, więc stawił się przed lokalem wyborczym jeszcze przed 7 rano. Po chwili dołączył do niego pan Władysław, który szybciej wypełnił karty do głosowania i pierwszy wrzucił je do pustej, przeszklonej urny. W wyborach samorządowych 2018 w województwie opolskim kandyduje 5868 osób. Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20 tys. mieszkańców - 2 143

Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców - 1 362

Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu (Opole) - 245

Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - 1 560

Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - 380

Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza - 93

Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta - 10

Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta - 75 Wieczór wyborczy i sondażowe wyniki wyborów w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu O godzinie 21.00 rozpocznie się wieczór wyborczy nto.pl i Radia Opole. Wraz z naszymi gości będziemy komentować sondażowe wyniki głosowania w kraju, ale nie tylko. Poznacie wtedy sondażowe wyniki wyborów samorządowych w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu. Wszystko dzięki wytężonej pracy studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, którzy zapytają mieszkańców największych miast regionu wychodzących z lokali wyborczych, na kogo głosowali. Wybory samorządowe 2018 w Polsce W całym kraju Polacy wybierają blisko 47 tysięcy radnych do 16 sejmików województw, 314 rad powiatów oraz 2411 rad gmin i miast. Wybierzemy także 1547 wójtów gmin, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. O miejsca we wszystkich szczeblach samorządu walczy 191 719 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln wyborców. Wybory samorządowe 2018. Kandydaci Jeśli nie wiesz na kogo możesz zagłosować w wyborach samorządowych 2018, przygotowaliśmy dla Ciebie wyszukiwarkę kandydatów. Wystarczy, że w polu nad treścią tego artykułu wpiszesz gminę, w której głosujesz, a otrzymasz pełne listy kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Teraz wystarczy, że sprawdzić adres komisji wyborczej, w której możesz zagłosować i będziesz mógł wziąć udział w wyborach samorządowych. Gdzie głosować w wyborach samorządowych 2018? Sprawdź listę komisji wyborczych Wybory samorządowe 2018. Godziny otwarcia lokali wyborczych Lokale wyborcze w wyborach samorządowych 2018 zostały otwarte w niedzielę, 21 października o godzinie 7.00. Głosowanie potrwa do 21.00. Te same godziny głosowania - jeśli mieszkańcy nie wybiorą wójta, burmistrza lub prezydenta w I turze - będą podczas II tury wyborów, która odbędzie się 4 listopada. Wybory samorządowe 2018. Jak głosować - zasady głosowania Sporo kontrowersji wzbudza w tym roku możliwość stawiania znaku X rozumianego jako wiele przecinających się linii oraz robienia dopisków w obrębie kratek do głosowania. Wspólnie z Państwową Komisją Wyborczą apelujemy o głosowanie za pomocą jednego, przemyślanego znaku X na jednej karcie oraz o niezamazywanie kratek i nie robienie dopisków. Pozwoli to komisjom szybciej policzyć głosy i nie będzie skutkowało niepewnością co do intencji osoby głosującej” – przestrzega Joanna Załuska z Fundacji Batorego. Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach do rad gmin W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

