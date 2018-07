Obwodnica opolskich Czarnowąsów w ciągu drogi wojewódzkiej 454 to największa inwestycja w historii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Jej koszt to 124 miliony złotych.

jakość robót,

organizację budowy

czas realizacji,

rozwiązania techniczno-technologiczne,

bezpieczeństwo pracy,

przebieg i formę finansowania,

koszty inwestycji oraz jej wpływ na oddziaływania na środowisko i gospodarkę regionu.

- Bardzo się cieszymy, że poza podnoszeniem bezpieczeństwa na drogach użytkowanych przez Opolan, nasza prace jest tak wysoko oceniana przez fachowców - mówi Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Oddana w 2017 roku droga otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie "Budowa Roku" organizowanym corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.Przyznając nagrody, jury brało pod uwagę m.in.:Obwodnica opolskich Czarnowąsów w ciągu drogi wojewódzkiej 454 Opole - Namysłów to największa inwestycja w historii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Jej koszt to 124 miliony złotych.Droga o długości 5,3 km zaczyna się przy węźle obwodnicy Opola na ul. Sobieskiego, a kończy przy stacji paliw Lotosu między Borkami a Czarnowąsami.Oprócz jezdni powstało tam pięć rond, cztery wiadukty i most nad Małą Panwią oraz waga dla pojazdów wraz z miejscem kontroli dla policji i Inspekcji Transportu Drogowego.Zakończona budowa to pierwszy etap prac. Drugi etap zakłada budowę obejścia Dobrzenia Małego i Wielkiego.