Na razie pilarzy można zobaczyć od kilku dni na brzegach Młynówki. Co rusz podchodzą do nich mieszkańcy wyspy i pytają, kto i dlaczego zlecił wycinkę. Wiele osób nie potrafi pogodzić się z tym, że terenu miasta usuwane są kolejne drzewa.





- To jest jakiś horror, nad kanałem zawsze było bardzo zielono, a z roku na rok drzew ubywa - mówi pani Agnieszka, która na wyspie mieszka od 40 lat. - Wiem, że ci panowie mają pozwolenie, że to nie jest samowola, ale dlaczego wycinane są zdrowe drzewa. Tego to ja nigdy nie zrozumiem!Tymczasem według Miejskiego Zarządu Dróg z brzegów kanału znikają wyłącznie rośliny, zagrażające bezpieczeństwu opolan.- Mamy zgodę na wycinkę drzew obumarłych lub takich, które zostały podłamane i istnieje zagrożenie, że niebawem przewrócą się np. na przechodniów - wyjaśnia Bartosz Szymański, kierownik działu Utrzymania Zieleni i Czystości w Miejskim Zarządzie Dróg. - Na razie prace trwają na kanale, potem wycięte zostaną także drzewa z okolic amfiteatru. Powód jest ten sam: chcemy, aby opolanie byli bezpieczni.Co ciekawe urząd marszałkowski , który wydawał zgodę na wycinkę, nie zezwoli na usunięcie pięciu drzew, o których wycinkę wnioskowało MZD.- Takie sytuacje się zdarzają, stan drzewa to kwestia oceny. My uważamy, że nie popełniliśmy błędu - mówi Szymański.Szymański podkreśla, że MZD szykuje nasadzenia zastępcze. Te dokonano już np. na osiedlu Damonia, gdzie wcześniej też trzeba było usunąć 30 niebezpiecznych drzew.- Mamy nadzieję, że kolejne drzewa w tym rejonie pojawią się jeszcze w tym roku - obiecuje Szymański.

