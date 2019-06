Wycinka drzew na terenie domu dziecka w Opolu. "Natychmiastowa decyzja z powodu dużego zagrożenia" [ZDJĘCIA]

- Po kontroli otrzymaliśmy z urzędu marszałkowskiego decyzję o konieczności natychmiastowej wycinki. Koniecznie jest usunięcie sześciu drzew. I proszę mi wierzyć, że wcale mnie to nie cieszy, to nie dość, że one dawały cień, to na dodatek jest to dla nas spory wydatek. Bezpieczeństwo dzieci jest jednak najważniejsze - wskazuje Magdalena Gil-Nowak.

Pani dyrektor zaznacza, że w miejsce usuniętych drzew mają być przeprowadzone nasadzenia zastępcze: 10 sadzonek drzew, każde o obwodzie pnia w granicach minimum 12-14 centymetrów.