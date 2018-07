Miejski Zarząd Dróg zlecił wycinkę drzew przy ulicach Ozimskiej i Wrocławskiej w Opolu. Urząd miasta podkreśla, że jest to dyktowane stanem drzew.

Wzdłuż ulicy Ozimskiej wycięto część topoli. Z kolei w rejonie ul. Wrocławskiej usunięto dwa drzewa, które rosły koło przejścia dla pieszych na wysokości Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Trzecie jest przeznaczone do wycinki.- W mieście regularnie ubywa drzew. To przykry widok – mówi pani Joanna, która mieszka w jednym z bloków przy ul. Wrocławskiej. – Ale to chyba także owoc wieloletnich zaniedbań. Drzew nie można zostawić samym sobie. Miasto powinno o nie dbać – uważa.Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola, podkreśla, że na zlecenie MZD usuwane są tylko drzewa, które są suche albo chylą się w kierunku jezdni, zagrażając pieszym, rowerzystom i kierowcom.- Część cięć to reakcja na wioski samych opolan, inne to owoc wniosków komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego – wylicza.- Prace te są na ukończeniu. Nie wykluczamy kolejnych w miarę pojawiania się informacji o kolejnych martwych drzewach – przyznaje Katarzyna Oborska-Marciniak.Pani rzecznik podkreśla, że miasto usuwa tylko te drzewa, na których nie ma gniazd. - Jeśli na drzewie, nawet suchym, jest gniazdo, to nie można go wyciąć. Musimy czekać. Każda wycinka poprzedzona jest uzyskaniem pozwolenia – mówi.