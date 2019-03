Wycinki nad zbiornikiem Malina w Opolu. Ekolodzy: Dewastacja. Wędkarze: Pielęgnacja [ZDJĘCIA]

Urzędniczki stwierdziły jednak, że w pracach posunięto się za daleko. - Rozumiem, że mamy do czynienia z odrostem, ale w sytuacji, gdy jego obwód ma kilkadziesiąt centymetrów trzeba już mieć odpowiednie pozwolenie. A o takie nie występowano - komentowała jedna z nich.

Przedstawicielki ratusza wskazywały, że prowadząc prace PZW dopuścił się złamania co najmniej trzech przepisów. Dopytywały też, czy wędkarze mają świadomość, że trwa okres lęgowy ptaków.

Proszę pani, ja osobiście sprawdzam teren zanim pojawi się tu ciężki sprzęt. Wchodzę w szuwary i szukam gniazd. Ale jedyne, co tutaj znajduję, to śmieci i butelki po alkoholu. Pilnuję też, by nie doszło do uszkodzenia buławnika szerokolistnego, rośliny chronionej występującej na tych terenach - przekonywał Zdzisław Pawliszyn.