Wygrane Lotto: nie uwierzysz, jak duże były to kwoty! Zobacz, gdzie trafiono rekordowe szóstki!

"Żeby wygrać, trzeba grać" - takim hasłem reklamuje się Lotto i trudno nie przyznać mu racji. Wielu z nas gra regularnie, choć nie brakuje też takich, którzy próbują szczęścia tylko przy naprawdę wysokich kumulacjach. Prawda jest też taka, że im wyższa kumulacja, tym więcej wokół niej hałasu, a w konsekwencji - więcej graczy. Pojedynczy zakład Lotto kosztuje jedynie 3 złote - wydaje się to być niewielką kwotą w porównaniu z milionami, które mogą trafić do szczęśliwego gracza. Mimo tego, że prawdopodobieństwo trafienia "szóstki" wynosi 1:13 983 816 i tak lubimy poddawać się marzeniu, że to właśnie nam uda się ją skreślić. Szczęśliwców nie brakuje, w dodatku czasami kumulację dzieli się pomiędzy kilku zwycięzców. Rekordowe było losowanie 29 września 2009 - wtedy "szóstkę" udało się skreślić aż 8 graczom! Do podziału mieli ponad 37 mln złotych. A ile udało się wygrać tym, którzy jako jedyni prawidłowo wytypowali wszystkie 6 liczb? Sprawdźcie!