Wyniki wyborów 2018 w Opolu i na Opolszczyźnie [NA ŻYWO]

OPOLE. Komisje przyjeżdżają, by zdawać pakiety wyborcze z głosami. Te odbierane są przez urzędników wyborczych dyżurujących na parterze. Potem przewodniczący komisji udają się z protokołami do miejskiej komisji wyborczej, gdzie sprawdzana jest poprawność protokołów. Jak przyznaje sędzie Adam Szokalski, miejski komisarz wyborczy, zdarzają się w nich błędy, ale głównie są to drobne pomyłki.

OPOLE. Grzegorz Marcjasz, sekretarz urzędu miasta, wskazuje, że w tych wyborach może być też wiele nieważnych kart do głosowania. Wszystko przez pomyłki w ich pieczętowaniu. - W jednej z komisji zdarzyło się, że ponad dwieście kart opieczętowano symbolami komisji "wieczornej", podczas gdy powinny mieć pieczęcie komisji "porannej". Przez to takie karty nie mogły być uznane za ważne - tłumaczy.

Jeśli chodzi o ilość głosujących, to spośród lokali stałych najwięcej pojawiło się ich w lokalu nr 9 w podstawówce nr 14 przy ul. Koszyka - 1321 (na 2135 uprawnionych, frekwencja wyniosła tu 61,87 proc.). To o jednego więcej, niż w lokalu nr 33 w MOPR Złota Jesień przy ul. Hubala - 1320 (na 2158 uprawnionych, frekw. 61,17 proc.)

To nowość w tych wyborach, wcześniej powiem zarówno wydawaniem kart do głosowania, jak i liczeniem zajmowała się jednak komisja.

W niedzielę osobny skład ludzi zajmował się wydawaniem kart i pilnowaniem przebiegu głosowania, a drugi pojawiał się w lokalach około godz. 21 i odpowiadał za przeliczenie głosów.

Proces ten w najlepszym przypadku trwał kilka godzin, a w najgorszym nawet kilkanaście. W Opolu w obwodowej komisji wyborczej nr 59 w II Liceum Ogólnokształcącym nastąpiło to po godz. 11 w poniedziałek, ponieważ nie zgadzały się wyliczenia co do ilości kart wyborczych.

Godz. 12.50

Chwila oddechu od wyników wyborczych.

Godz. 12.48

ŁUBNIANY - zmiana na stanowisku wójta! W wyborach zwycięża Paweł Wąsiak (zobacz wyniki)

Godz. 12.45

W Paczkowie na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy burmistrz Artur Rolka (zobacz wyniki)

Godz. 12.43

STRZELCE OPOLSKIE. Tadeusz Goc ponownie burmistrzem! WYNIKI

Godz. 12.30

Wiemy też, kto został radnym miejskim w Dobrodzeniu

Godz. 12.28

Znamy też radnych w gminie Lasowice Wielkie

Wiemy również, kto został wybrany do Rady Miasta Wołczyn

Rada Miasta Byczyna została także wybrana w całości.

Godz. 12.26

Sylwester Lewicki wygrał wybory na burmistrza Olesna.

Godz. 12.24

Znamy wyniki wyborów do Rady Miasta Olesna

Godz. 12.23

Kluczbork. Burmistrz Jarosław Kielar wygrywa z miażdżącą przewagą! Stanisław Konarski ma o ponad 7 tys. głosów mniej! ZOBACZ WYNIKI

Godz. 12.18

Wyniki wyborów z kolejnych gmin:

Strzeleczki - wójtem został Marek Pietruszka (zobacz wyniki). Gorzów Śląski - burmistrz Artur Tomala zmierzy się w II turze z Kryspinem Nowakiem (zobacz wyniki). Zawadzkie - wybory wygrywa dotychczasowy burmistrz Mariusz Stachowski (zobacz wyniki).

Godz. 12.06

PRUDNIK - wyniki wyborów. Już wiadomo, że będzie druga tura. Urzędujący burmistrz Franciszek Fejdych zmierzy się z Grzegorzem Zawiślakiem. WYNIKI

Godz. 11.58

OPOLE. O godz. 11.30 ostatnia komisja obwodowa w mieście przekazała karty do przeliczenia drugiej komisji. Po podliczeniu głosów z 80 na 81 obwodów wynika, że Arkadiusz Wiśniewski zdobył 70,5 proc. głosów. RADA MIASTA. Po podliczeniu głosów z 72 na 81 komisji wynika, że KWW Arkadiusza Wiśniewskiego ma 13 mandatów i większość w radzie miasta. Pozostałe wyniki: KO - 7 mandatów, PiS - 4 mandaty, KWW Marcina Gambca - 1 mandat.

Godz. 11.49



Dobrodzień i Rudniki - odchodzą wieloletni włodarze gmin: Róża Koźlik i Andrzej Pyziak. Poznajcie nowego burmistrza Dobrodzienia i nowego burmistrza Rudnik

Godz. 11.28

KIETRZ. Będzie zmiana na stanowisku burmistrza. Dotychczasowy szef gminy Krzysztof Łobos przegrał wybory. Zobaczcie wyniki!

Godz. 11.08

Głuchołazy i Głogówek - w tych dwóch gminach będzie druga tura. Z kim zmierzą się urzędujący burmistrzowie? Sprawdźcie wyniki w Głuchołazach i Głogówku!

Godz. 10.46

Ozimek - wybory wygrywa ponownie Jan Labus (zobacz wyniki). Z kolei w Białej zwycięża Edward Plicko (zobacz wyniki)

Godz. 10.36

TURAWA - ZMIANA NA STANOWISKU WÓJTA! zobaczcie wyniki

Godz. 10.31

SKARBIMIERZ. wójtem na kolejną kadencję zostaje Andrzej Pulit (zobacz wyniki)

Godz. 10.29

PORANEK WYBORCZY W NTO. Wyniki wyborów w studio nto tv analizują Mirela Mazurkiewicz i Piotr Guzik, dziennikarze nto.

Godz. 10.28

Bardzo ciekawa druga tura zapowiada się w Namysłowie! O fotel burmistrza powalczy PiS z Platformą, czyli Bartłomiej Stawiarski i Julian Kruszyński. WYNIKI

Godz. 10.05

PORANEK WYBORCZY W NTO. W naszym studio nto.tv Arkadiusz Szymański z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy do oglądania w relacji live powyżej oraz na Facebooku nto.

Godz. 10.00

Sensacja w Byczynie! Dotychczasowy burmistrz Robert Świerczek przegrywa z kretesem, zajmując dopiero trzecie miejsce. W gminie będzie druga tura wyborów. Zobacz, kto się w niej zmierzy

Godz. 9.55

W Reńskiej Wsi zwycięża Tomasz Kandziora z Mniejszości Niemieckiej (zobacz wyniki), zaś w Polskiej Cerekwi wójtem zostaje Piotr Kanzy (zobacz wyniki)

Godz. 9.50

GOGOLIN. Burmistrzem na kolejną kadencję zostaje Joachim Wojtala. Miażdżąca przewaga nad przeciwnikiem ---> WYNIKI

Godz. 9.48

I kolejne wyniki z Opolszczyzny. Pokój - wójtem zostaje ponownie Barbara Zając (zobacz wyniki), Skoroszyce - zwycięża Barbara Dybczak (zobacz wyniki), Branice - wójtem ponownie zostaje Sebastian Baca (zobacz wyniki).

Godz. 9.45

TRWA PORANEK WYBORCZY W NTO. W studio nto.tv kolejny gość - Barbara Kamińska, która w wyborach na prezydenta Opola zajęła 3. miejsce.

Godz. 9.36

W Tarnowie Opolskim wójtem ponownie został Krzysztof Mutz. WYNIKI

Godz. 9.30



PORANEK WYBORCZY W NTO TV. W studio nto gościmy Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola. Zapraszamy do oglądania na Facebooku nto na żywo!

Godz. 9.29

W Lewinie Brzeskim wygrywa Artur Kotara (zobacz wyniki), w Łambinowicach - Tomasz Karpiński (zobacz wyniki), a w Otmuchowie Jan Woźniak (zobacz wyniki).

Godz. 9.14

Janusz Kazimierz Wójcik został burmistrzem Korfantowa

Godz. 9.12

Jan Leszek Wiącek wygrywa ponownie w Wołczynie. Sprawdźcie wyniki.

Godz. 8.55

Kordian Kolbiarz w Nysie zdecydowanie wygrywa! Ma jeszcze lepszy wynik niż we wczorajszych wynikach sondażu exit poll

WYNIKI W NYSIE

Godz. 8.47

Według nieoficjalnych informacji koalicja Komitet Wyborczy Wyborców Sabiny Nowosielskiej - Platforma Obywatelska wprowadzi do 23-osobowej rady miasta Kędzierzyna-Koźla aż 14 radnych!

Godz. 8.31

Wyniki wyborów na wójta gminy Świerczów. Tutaj będzie druga tura!

Godz. 8.30

Pawłowiczki. Wójtem zostaje jedyny kandydat - Jerzy Treffon. Wyniki wyborów w gminie Pawłowiczki

Godz. 8.20

GMINA WILKÓW. Wójtem zostaje Bogdan Zdyb.

Godz. 8.08

SENSACJA W GMINIE MURÓW. Dotychczasowy wójt Andrzej Puławski zajmuje dopiero trzecie miejsce. Kto wszedł do drugiej tury? Sprawdź WYNIKI

Godz. 8.00

Tak na razie wygląda rozkład mandatów rady miasta Opola po przeliczeniu głosów z 46 na 81 komisji.

KWW Arkadiusza Wiśniewskiego 13 mandatów

Koalicja Obywatelska 7 mandatów

PiS 4 mandatów

KWW Marcina Gambca 1 mandat

To by dawało klubowi prezydenta samodzielną większość w 25-osobowej radzie, ale podział mandatów może się jeszcze zmienić To wciąż cząstkowe, nieoficjalne wyniki.

Godz. 7.56

Nowe wieści z Opola. Cząstkowe i nieoficjalne wyniki dla Opola z 69 obwodowych komisji na 81.

Arkadiusz Wiśniewski 69,5 procent

Violetta Porowska 11,9 procent

Barbara Kamińska 11,1 procent

Marcin Gambiec 3,8 procent

Paweł Grabowski 1,9 procent

Apolonia Klepacz 1,9 procent

Godz. 7.52

Nieoficjalne wieści ze Strzelec Opolskich. Tadeusz Goc zostaje burmistrzem już w I turze. Z 52 proc. poparcia wygrywa wybory.

Godz. 7.46

W Leśnicy burmistrzem na kolejną kadencję został Łukasz Jastrzembski. Ile zyskał głosów poparcia? ---> WYNIKI

Godz. 7.40

W Niemodlinie będzie druga tura. WYNIKI wyborów

Godz. 7.25

KRAPKOWICE. Już oficjalnie. Andrzej Kasiura ponownie burmistrzem. Wygrywa z Maciejem Sonikiem

Godz. 7.10

OPOLE. Nieoficjalnie w opolskim ratuszu słyszymy, że sam proces przekazywania dokumentów od jednej komisji do drugiej potrafił trwać kilka godzin. W Areszcie Śledczym, gdzie na ponad 20 uprawnionych zagłosowały cztery osoby, ten proces zakończył się w okolicy godziny 5.00. W ratuszu szacują, że na pełne wyniki wyborów w Opolu możemy czekać nawet do godziny 15.00.

Natomiast jeśli chodzi o cząstkowe wyniki wyborów na prezydenta Opola, to Arkadiusz Wiśniewski ma 69 proc. poparcia po podliczeniu głosów z 69 komisji (na 81).

Godz. 7.00

Kto wygrał wybory w Jemielnicy? WYNIKI

Znana jest także nowa wójt gminy Skoroszyce.

W gminie Lubsza będzie druga tura.

Godz. 6.40

Zmiana burmistrza Prószkowa! Róża Malik przegrała wybory!

Druga tura wyborów będzie w gminie Popielów.

Wybory w Zdzieszowicach rozstrzygnięte w pierwszej turze.

Godz. 6.05

Napływają kolejne wyniki. Tym razem z gmin:

Godz. 5.50

Po podliczeniu głosów z 55 komisji wyborczych (na 81 wszystkich) Arkadiusz Wiśniewski zdobył około 70 procent głosów w wyborach na prezydenta Opola. W wielu komisjach obwodowych wciąż trwa liczenie.

Godz. 5.30

Napływają kolejne wyniki wyborów na Opolszczyźnie.

Poznaliśmy wójtów gmin:

Znany jest też nowy burmistrz gminy Tułowice

Godz. 5.02

Napływają kolejne wyniki wyborów

Leonard Pietruszka wygrał wybory w gminie Komprachcice.

W gminie Lubrza będzie druga tura.

Wyniki wyborów 2018 - burmistrz gminy Biała.

Zmiana na stanowisku wójta gminy Dąbrowa.

Krzysztof Ficoń zostaje wójtem Bierawy.

Godz. 4:50

Nieoficjalnie - w Krapkowicach wygrał Andrzej Kasiura (Mniejszość Niemiecka). Pokonał Macieja Sonika.

Godz. 4.39

Marek Paweł Śmiech został wójtem gminy Walce.

Trzech kandydatów walczyło o fotel wójta gminy Pakosławice. Kto wygrał wybory w Pakosławicach?

Znamy też wynik wyborów 2018 w Lasowicach Wielkich. Kto został wójtem Lasowic Wielkich?

Godz. 4.24

W gminie Kolonowskie będzie druga tura wyborów na stanowisko burmistrza. Jednemu z kandydatów do wygranej w I turze zabrakło dwóch głosów!

Godz. 4.15

Poznaliśmy wójtów kolejnych gmin.

Piotr Kanzy wygrał wybory w Polskiej Cerekwi.

W Olszance wygrała Aneta Rabczewska.

Godz. 2.39

Pierwszy wójt wybrany. Florian Ciecior został wójtem gminy Chrząstowice.

Godz. 2.15

W tegorocznych wyborach samorządowych działają dwie komisje - jedna odpowiada za przebieg głosowania, druga za liczenie głosów. Muszą przygotować tzw. protokół przekazania (przekazać sobie dokumenty, materiały oraz urnę z kartami).

Większość komisji potrzebowało na sporządzenie takiego protokołu kilku godzin. To opóźnia moment ogłoszenia wyników w komisjach obwodowych, a tym samym w gminach i powiatach oraz wyników do Sejmiku Województwa.

Godz. 1:35

Poznaliśmy 176 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, którzy nie mieli kontrkandydatów w okręgach jednomandatowych:

w gminie Skarbimierz (2 radnych)

w gminie Lubsza (1 radny)

w gminie Olszanka (11 radnych)

w radzie miasta Baborów (2 radnych)

w radzie gminy Branice (2 radnych)

w radzie gminy Bierawa (4 radnych)

w radzie gminy Cisek (1 radna)

w radzie gminy Pawłowiczki (8 radnych)

w radzie gminy Polska Cerekiew (6 radnych)

w radzie gminy Reńska Wieś (1 radna)

w radzie gminy Lasowice Wielkie (4 radnych)

w radzie miasta Wołczyn (1 radny)

w radzie gminy Walce (13 radnych)

w radzie miasta Zdzieszowice (1 radny)

w radzie gminy Domaszowice (1 radny)

w radzie gminy Wilków (4 radnych)

w radzie gminy Kamiennik (2 radnych)

w radzie miasta Korfantów (8 radnych)

w radzie gminy Łambinowice (9 radnych)

w radzie miasta Paczków (1 radna)

w radzie gminy Skoroszyce (1 radny)

w radzie miasta Gorzów Śląski (2 radnych)

w radzie miasta Olesno (4 radnych)

w radzie miasta Praszka (1 radny)

w radzie gminy Radłów (3 radnych)

w radzie gminy Chrząstowice (15 radnych)

w radzie gminy Dąbrowa (3 radnych)

w radzie gminy Dobrzeń Wielki (1 radny)

w radzie gminy Komprachcice (14 radnych)

w radzie gminy Popielów (1 radny)

w radzie miasta Prószków (3 radnych)

w radzie miasta Tułowice (11 radnych)

w radzie gminy TUrawa (3 radnych)

w radzie miasta Biała (1 radna)

w radzie gminy Izbicko (4 radnych)

w radzie gminy Jemielnica (10 radnych)

w radzie miasta Leśnica (15 radnych)

w radzie miasta Ujazd (1 radny)

w radzie miasta Zawadzkie (1 radna)

Godz. 1:12

Artur Rolka informuje na Facebooku o swojej wygranej w Paczkowie.

Godz. 1:02

Sebastian Baca ogłasza wygraną w Branicach.

Godz. 00.58

Adam Raczyński ogłasza wygraną w I turze w Pakosławicach.

Godz. 23.56

W opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego czekamy na pierwsze wyniki wyborów z opolskich gmin.

Godz. 23.10

Według sondażu dla TVP3 Opole wybory na burmistrza Krapkowic wygrywa Maciej Sonik

Godz. 22.57

Arkadiusz Wiśniewski, Barbara Kamińska, Szymon Ogłaza i Arkadiusz Szymański będą gośćmi w studiu Nowej Trybuny Opolskiej w poniedziałek rano. Zapraszamy na wywiady na żywo od godziny 9.00.

Godz. 22.51

Arkadiusz Wiśniewski dziękuje opolanom za głosy.

Godz. 22.50

Marcin Gambiec, który do wyborów na prezydenta Opola oraz do rady miasta szedł pod szyldem własnego nazwiska, przypomina, że wyniki sondaży były dla jego komitetu bardzo różne.

My wykonaliśmy olbrzymią pracę u podstaw, z dala od fleszy i obiektywów, dlatego tak naprawdę czekamy na wyniki z obwodowych komisji. Cieszy mnie frekwencja w Opolu, to również owoc naszych zabiegów, walczyliśmy bowiem o to, by zachęcić ludzi do głosowania - mówi.

Apolonia Klepacz, kandydatka SLD na prezydenta, podkreśla, że czeka na rzeczywiste wyniki wyborów, uważa bowiem, że jej wynik może być niedoszacowany.

Natomiast wysokiego poparcia dla Arkadiusza Wiśniewskiego upatruję w przepływach elektoratu, któremu zewsząd kładziono do głów, iż nie można dopuścić do wygranej PiS. Wyborcy mogli więc postawić na faworyta, by mieć pewność, że wygram, traktując pana Wiśniewskiego jak zawór bezpieczeństwa. Jako Sojusz czekamy teraz na wyniki wyborów do rady miasta i do sejmiku - stwierdza.

Ja postawiłem na pracę u podstaw, na bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami oraz prezentację nowatorskich i innowacyjnych pomysłów, które usprawnią życie w Opolu. Skoro pan Arkadiusz Wiśniewski nie brał udziału w przedwyborczych debatach, to liczę na to, że chociaż część z tych inicjatyw będzie wprowadzona w życie, skoro pozostali konkurenci podchwytywali je i powielali w czasie kampanii - stwierdza Paweł Grabowski.

Godz. 22.30

Violetta Porowska komentuje wyniki wyborów na prezydenta Opola.