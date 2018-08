Trzy kobiety zostały ranne w wypadku, do którego doszło pod Krapkowicami na drodze krajowej nr 45 (na wysokości Żywocic). W akcji śmigłowiec LPR.

Według wstępnych ustaleń policjantów, 21-letnia kierująca samochodem marki BMW, prawdopodobnie nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, na łuku drogi straciła panowanie nad samochodem, zjechała do rowu i uderzyła w drzewo.W samochodzie - oprócz kierującej - jechały jeszcze dwie kobiety w wieku 27 i 47 lat.Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał jedną z poszkodowanych do szpitala. Dwie pozostałe zostały zabrane przez karetki.Zgłoszenie wypadku policja otrzymała o godz. 17.52. Droga jest zablokowana.