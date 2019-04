Wypadek przy ulicy Zbożowej w Opolu. Maszyna spadła z wózka widłowego na 52-latka [ZDJĘCIA]

Na teren jednego z zakładów przywieziono maszynę do przenoszenia pakietów szybowych. Zdejmowano ją z pojazdu dostawczego używając wózka widłowego.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń inspektora pracy działającego na miejscu, w momencie zdejmowania maszyny do pojazdu podszedł mężczyzna, który nie jest pracownikiem zakładu, tylko prowadzi własną działalność gospodarczą. Wtedy przenoszona maszyna straciła stabilność i na niego spadła – mówi Tomasz Krzemienowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu.

Poszkodowany to 52-letni mężczyzna. Stracił przytomność, gdy maszyna go przygniotła. Potem ją odzyskał. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala.

- 52-latek ma ciężkie obrażenia rąk, nóg i głowy – wylicza podinspektor Marzena Grzegorczyk, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Na miejscu oprócz inspektora pracy i policjantów pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej oraz prokurator.

Trwa ustalanie okoliczności wypadku.