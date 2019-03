Wystawa w WuBePe w Opolu: "Portfolio" Krzysztofa Świderskiego, czyli znany fotoreporter pokazuje, co potrafi

- Jeśli ktoś oczekiwał retrospekcji moich prac, to przepraszam za rozczarowanie. Portfolio to rodzaj wykrętu. Modelka biega ze swoją teczką i pokazuje: taka jestem, to potrafię. I taki charakter ma ta wystawa: groch z kapustą, czyli zestaw moich dokonań i możliwości - mówi Krzysztof Świderski. Z okazji wernisażu wskoczył w garnitur, co już jest wydarzeniem. A na wystawie oglądamy zdjęcia, z których autor sam jest zadowolony, a z niektórych nawet dumny.

To zdjęcia prasowe, agencyjne - pokazują opolski festiwal piosenki zza kulis, wydarzenia sportowe i polityczne, powódź 1997 roku, widoki Opola, portrety.

Krzysztof Świderski najbardziej dumny jest ze zdjęcia zrobionego zimą 1988/89. Pod Budkowicami doszło do tragedii na drodze. Zginęła matka i syn. Ich rodzina wezwała księdza. Modli się nad leżącymi na poboczu ofiarami. Ten moment uchwycił Świderski.