Wystawa World Press Photo otwarta w Opolu! Przyjdź do GSW zobaczyć najlepsze fotografie prasowe świata

Opole jest jednym z kilku miast w Polsce, gdzie te niezwykłe zdjęcia można oglądać. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jest gospodarzem wystawy po raz 18. Fundacja World Press Photo w Amsterdamie co roku organizuje konkurs na fotografię najlepiej dokumentującą wydarzenia minionego roku. To jego 61. edycja. Pokonkursowe wystawy ogląda na całym świecie ok. 4 mln osób.

Do konkursu World Press Photo 2018 zgłosiło się 4548 fotografów z 125 krajów, zgłaszając ponad 73 tysiące zdjęć. Niestety wśród nominowanych do finału nie było w tym roku Polaków.

Zwycięzca został ogłoszony 12 kwietnia podczas uroczystej gali w Amsterdamie. Zdjęcie Roku to „Vene­zu­ela Crisis”, które zrobił Ronaldo Schemidt. Na fotografii jest płonący, 28-letni Jose Victor Salazar Balza, który brał udział w proteście przeciwko prezydentowi Wenezueli. Zdjęcie zostało zrobione w maju 2017 podczas brutalnych starć demonstrantów z siłami rządowymi. Bohater tej niezwykłej fotografii, chociaż miał poparzone ok. 70 proc. powierzchni ciała, przeżył dzięki 42 przeszczepom skóry.

Ponadto jury wyróżniło 42 fotografów i ich prace w 8 kategoriach: sprawy współczesne, życie codzienne, wiadomości, projekty długoterminowe, przyroda, ludzie, sport, wydarzenia oraz w nowej kategorii - środowisko.

Ekspozycja prezentowana jest w 45 krajach świata. W GSW można ją oglądać codziennie w godz. 10-20. Wyjątkowo w sobotę, 24 bm. będzie otwarta do 17.30, 29 bm. będzie czynna do godz. 16, a 7 grudnia aż do godz. 22.

Opolanie mają czas na zobaczenie najlepszych fotografii świata w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu do 16 grudnia.

OPOLSKIE INFO [23.11.2018]