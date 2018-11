XXV Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty” rozstrzygnięty [zdjęcia nagrodzonych]

Uczestnicy konkursu współzawodniczyli w czterech kategoriach:

klasy I-IV szkół podstawowych, klasy V-VI szkół podstawowych, klasy VII-VIII i gimnazja oraz uczniowie szkół średnich i dorośli. Zwycięzcami zostali w kategorii I Laura Witek, PSP Łubniany, w kategorii II Kinga Marek, PSP Żędowice, w kategorii III Laura Mross, PSP Zimnice Wielkie, w kategorii IV Gerard Wons.

- Na konkurs napłynęło 101 prac. To średni wynik. Bywało więcej i bywało mniej - mówi Katarzyna Sobota, animator i bibliotekarz w Łubniańskim Ośrodku Kultury. - zaskoczeniem jest, że najwięcej prac napłynęło w kategorii dorosłych. Autorzy opisywali zazwyczaj ciekawe obiekty, zwyczaje i tradycje i przeżycia rodzinne. Prace oceniało jury w składzie: prof. Teresa Smolińska, prof. Bogusław Wyderka, Piotr Badura i o. werbista Henryk Kałuża.

- Prace były bardzo zróżnicowane – przyznaje prof. Teresa Smolińska. - Zwracaliśmy uwagę nie tylko na gwarę i związki autorów z tradycją śląską i dziedzictwem kulturowym, choć to bardzo ważne, ale także na kategorie literackie – kompozycję, narrację itd. Bardzo podobały mi się prace osób dorosłych, widać, że są to ludzie, którzy żyją swoim regionem i wiedzą o nim naprawdę dużo i szukają śladów swojej śląskości. Niektórzy autorzy mieli kłopoty z gwarą. Przechodzili więc na język literacki, ale kiedy cytowali swoich informatorów, wracali do gwary.

- Opisałem historię Lyssych od czasów I wojny po lata dzisiejsze – opowiada zwycięzca, Gerard Wons. - Szczególnie ciekawe są losy Teodora, powstańca śląskiego, który walczył w III powstaniu w Zębowicach. Był podobno w grupie, która wysadziła zębowicki zamek. Uciekając przed Niemcami, którzy chcieli go zastrzelić, ukrywał się przez tydzień w kniejskim lesie, a potem uciekł na polską stronę i wylądował aż w Zbuninie koło Kodnia nad Bugiem. Tam rząd polski dał mu 18 hektarów ziemi. W swoim opowiadaniu dałem wyraz splataniu losów śląskich. Trzech krewnych Teodora w II wojnie światowej bili się w Wehrmachcie na froncie wschodnim

Wyniki konkursu literackiego „Ze Śląskiem na ty”:

W kategorii I – uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych

WYRÓŻNIENIA

Daria Nocoń Ostatni kowal w Suchej PSP im. M Kopernika w Suchej

Opiekun: Edyta Skrzypczyk

Klara Michna Legynda ło Straduński Utoplu PSP w Straduni

Opiekun: Artur Derlik

Wiktor Świtała Historia ło kozie PSP w Jełowej

Opiekun: Beata Zambrzycka

Dominik Biesiada Bamberek Emil PSP im. G. Morcinka w Toszku

Lena Kansy- Budzicz, Claudia Gaertner, Sonia Stefańska, Amelia Fierek Ślunzołk to je Wtoś, czyli językowy zawrót głowy PSP w Łubnianach

Opiekun: Gabriela Sygulka

Maksymilian Stręciok Ło jedzyniu i nie yno PSP w Łubnianach

Opiekun: Sylwia Buchta

Lena Kansy Budzicz, Daniel Fronia, Amelia Fierek, Claudia Gaertner Jak to downij w Ugianach za balym lołtali PSP w Łubnianach

Opiekun: Gabriela Sygulka

MIEJSCE III

Martyna Pros Baziowe kotki i palmowe Krzyżyki PSP Staniszcze Małe

Opiekun: Agnieszka Janczak

MIEJSCE II

Dominik Macioszek Jak joł ida ze skoły PSP w Starych Siołkowicach

Opiekun : Krystyna Miluniec

MIEJSCE I

Laura Witek Wspumniynia jyłowskiego banołrza PSP w Łubnianach

Opiekun: Pani Sylwia Buchta

W kategorii II – uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych

WYRÓŻNIENIA

Raszczyk Piotr Dołwny Januszkowicky żniwa PSP nr. 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach

Opiekun Beata Stadniczuk

Jagoda Kunysz Historyczna tablica PSP w Staniszczach Małych – Spórok

Opiekun: Agnieszka Jańczak

Michał Margos O kim szumi ochodzka Morwa Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach

Opiekun: Paulina Szczepańska

Oliwia Spiller Łognisty chopki Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łączniku

Opiekun: Anna Kacprowicz

Sebastian Macioszek Dobrzy by było bez wojny dozyć starości PSP w Starych Siołkowicach

Opiekun: Ewa Moździoch

Patryk Maroń Rodzinna tradycja – zawód murarz PSP w Staniszczach Małych – Spórok

Opiekun: Agnieszka Jańczak

Emilia Kabut Piękna wieś Spórok! PSP w Staniszczach Małych – Spórok

Opiekun: Agnieszka Jańczak

Paulina Kubis Wspomnienia starzyków jak to kiedyś było w szkole PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim

Opiekun: Marzena Kamińska

III MIEJSCE

Diana Tomanek Jak mój foter łostoł jejgram PSP w Brożcu

Opiekun: Ewa Magosz

II MIEJSCE

Antonina Klara Stańczyk W poszukiwaniu śląskich korzeni PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim

Opiekun: Stanisław Janczy

I MIEJSCE

Kinga Marek Jak paniynka Marija Żandowice Nawiedzioła PSP w Żędowicach

Opiekun: Anita Stachowska

W kategorii III – kl. VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjów

WYRÓŻNIENIA

Kamil Ledwig Na bek zabrachło śył Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach

Opiekun: Izabela Zajkowska-Gajos

Nina Korzekwa Historia mojego Pradziadka organisty PSP w Radłowie

Opiekun: Ewa Sokołowska

Michał Glombik Ucieszków oczami starszego pokolenia ZGSP w Pawłowiczkach

Opiekun: Ineta Kałwa

Marta Niesłony Dzieje zamku w Kielczy PSP w Żędowicach

Opiekun: Jolanta Baron

Łukasz Pośpiech Życie na Śląsku na przykładzie mojej rodziny PSP w Zagwiżdziu

Opiekun: Edyta Blaszczyk

Anna Macioł Wędrówka PSP Staniszcze Małe- Spórok

Opiekun: Jerzy Kaufman

Andżelika Przezdzing Niedziela u mie w doma PSP nr.1 w Zdzieszowicach

Opiekun: Alicja Kałuża

III MIEJSCE

Kinga Wiatr Muzykant i jego historia PSP w Radłowie

Opiekun: Ewa Sokołowska

II MIEJSCE

Karolina Macioszek Jak joł się uśmioła PSP w Starych Siołkowicach

Opiekun: Ewa Moździoch

I MIEJSCE

Laura Mross O śląskim bifeju PSP im Ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

Opiekun: Jolanta Drwięga

Kategoria IV – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

WYRÓŻNIENIA

Liliana Wencel Dołwnie i dzisiejsze Świyntowaniy

Piotr Tomanek Piyrwi „na Saksy” – refleksje i Cosik się zawalyło

Agnieszka Drobna Szumno i groźno Odra

Michaela Placzek Historia mojej rodziny

Joanna Kolańska Z pamiętnika 100-letniej babci

Joanna Gruszka Miłość na Górnym Śląsku dawniej i dziś, czyli o zolytach i ślubach

Magdalena Zielonka Przeżyć to jeszcze roz

Justyna Giza Dom rodzinny mojej ołmy

Maria Lelek Ło Ołpie z Krzizówki

Wiktoria Lechowicz Przez motor do żyniaczki

III MIEJSCE

Kamil Wencel Moje wielkie Ślonskie Wysele

II MIEJSCE

Joanna Knopik Jak „Za Bajtla” boło gryfnie – wspomnienia Johanki

I MIEJSCE

Gerard Wons z Zębowic Rodzina Lyssych – somsiedzi zza rzyki

OPOLSKIE INFO [23.11.2018]