XXXVIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Opolu w CWK. Zaprezentują się trzy tysiące psów [ZDJĘCIA]

Grzegorz Weron, przewodniczący zarządu oddziału Związku Kynologicznego w Opolu cieszy się ze znakomitej frekwencji. Do udziału międzynarodowej wystawie zgłoszono 2996 psów (najwięcej od 10 lat).

W Opolu odbywają się także wystawy klubowe. Łącznie w oba dni zaprezentuje się na nich ponad cztery tysiące zwierząt.

- Jesteśmy jedną z najstarszych, po Poznaniu, wystaw z tradycjami – zauważa Grzegorz Weron. - Właściciele bardzo lubią do Opola przyjeżdżać, a nas to niesamowicie cieszy. Na międzynarodowej wystawie pokazywane jest 370 ras podzielonych na 10 grup skupionych w międzynarodowej Federacji Kynologicznej: owczarki i psy pasterskie, molosy i pinczery sznaucery, teriery, jamniki, psy pierwotne i szpice, psy gończe i rasy pokrewne, wyżły, aportery i płochacze, psy do towarzystwa i charty - wylicza.

W każdej z grup zostanie wyłoniony zwycięzca (pięć grup w sobotę, pięć w niedzielę). - Na samym końcu one się spotkają, by walczyć o tytuł najpiękniejszego z pięknych – podkreśla pan Grzegorz. - Dobry wynik na wystawie to jest przede wszystkim prestiż. Pies, który zdobywa jakieś tytuły, certyfikaty, czempionaty, wygrywa, jest coraz cenniejszy. Jego materiał genetyczny jest dużo cenniejszy niż tego, który się nigdy nie wystawił - tłumaczy.