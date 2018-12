Zabite noworodki w Ciecierzynie pod Byczyną. Policjanci znaleźli kilka ciał na posesji. SZOKUJĄCE FAKTY

Jeden z mundurowych, do którego dotarliśmy, poinformował o makabrycznych szczegółach: że jeden z noworodków był w piecu, inne szczątki odkopano na terenie posesji. Były w różnym stanie rozkładu, co oznacza, że zostały pochowane w różnym czasie.

Oficjalnie o zbrodni w Ciecierzynie nic nie wiadomo. Policja odsyła do prokuratury, prokurator rejonowa ani rzecznik opolskiej prokuratury nie byli w czwartek dostępni.

Dom, w której doszło do makabrycznego dzieciobójstwa, został ogrodzony policyjną taśmą ostrzegawczą. Przy domu stoi policyjny radiowóz. Policjanci mają przez całą noc pilnować posesji.

Dowiedzieliśmy się, że w piątek śledczy będą kontynuować przeszukania.

Ustaliliśmy też, że policjanci przyjechali w środę do domu w Ciecierzynie, zaalarmowani przez pracowników Ośrodka Opieki Społecznej. Wiedziano, że Aleksandra J. jest w ciąży, ciążowy brzuch zniknął, a dziecka ani śladu.

Wszyscy są w szoku. To w miarę normalna rodzina. Nie są małżeństwem. Dawid W. mieszka w Ciecierzynie od urodzenia. Pochodzi z rolniczej rodziny, jego rodzice mieszkają niedaleko. Z Olą mieszka od kilku lat. Razem mają 6-letniego syna - opowiadają mieszkańcy wsi.

Dawid W. pracuje jako kierowca ciężarówki.

Aleksandra J. wychowywała syna i podejmowała się prac finansowanych z urzędu pracy. Była m.in. świetlicową w świetlicy wiejskiej, pracowała także w przedszkolu w Byczynie. Aleksandra J. ma 27 lat, Dawid W. jest od niej o kilka lat starszy.

Pytamy, jak to możliwe, że skoro na posesji znaleziono szczątki dzieci, nikt we wsi nie zauważył, że Aleksandra J. była co najmniej cztery razy w ciąży, a wychowywała tylko jedno dziecko.

To kobieta przy tuszy. Kiedyś wydawało nam się w pracy, że jest w ciąży. Kiedy zapytaliśmy ją o to, odpowiedziała: „Gdzie tam, ja taka gruba jestem!" - mówi nam jedna z kobiet, które kiedyś pracowała z Aleksandrą J.

Przy domu, w którym znaleziono martwe noworodki, stoi efektowne BMW, a z drugiej strony renault, quad i ciężarówka. Osobowe auta są na brytyjskich tablicach rejestracyjnych.

- Dawid jeździ tirem do Anglii, przy okazji sprowadzał stamtąd samochody - mówi jeden z mieszkańców Ciecierzyna.

Przy stodole widać wykopany dół. Najprawdopodobniej to jedno z miejsc, w których śledczy znaleźli szczątki noworodka.

Przy wjeździe do wioski stoi tablica z nazwą miejscowości, a także z nazwą osiedla.

Pełna nazwa na tablicy brzmi: Ciecierzyn-Piekło.

Kiedy dwa lata temu drogowcy zamontowali te tablice, ta nazwa wydawała się zabawna.

Teraz przejmuje grozą. Jest bowiem trafnym określeniem zbrodni, do jakiej doszło w jednym z domów w środku wioski.