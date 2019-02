Zabójstwo noworodków w Ciecierzynie. Szczątki czworga dzieci spoczęły w jednej trumnie

Mszę żałobną i pogrzeb zamordowanych dzieci odprawił ks. Wojciech Wąchała, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

Dzieci zostały pochowane na cmentarzu komunalnym w Kluczborku.

Malutka biała trumna pomieściła szczątki czworga dzieci. Spoczęły w jednym grobie z tabliczką „Ewelina z rodzeństwem”.

Przepisy pozwoliły na nadanie imienia dziewczynce urodzonej w ubiegłym roku. Wiadomo, że Ewelina urodziła się 30 listopada.

Jej siostry i bracia urodzili się prawdopodobnie w sierpniu 2013, maju 2015 i sierpniu 2016 roku. Wszystkie zostały uduszone zaraz po narodzinach.

Matka Aleksandra J. przyznała się do czterokrotnego zabójstwa.

Zeznała, że nakłonił ją do tego jej konkubent Dawid W.

Prokuratura zarzuca Aleksandrze J. nie dzieciobójstwo, ale zabójstwo. Jest to istotna różnica. Kara za zaplanowane zabójstwo jest dużo surowsza.

Grozi za to nawet dożywocie.

Taka sama kara grozi także Dawidowi W., który został oskarżony o pomocnictwo psychiczne w zabójstwach.

Według śledczych mężczyzna miał wywierać presję, że nie chce mieć kolejnych dzieci z Aleksandrą (mają 6-letniego synka Daniela), akceptował ukrywanie ciąż, brak opieki lekarskiej i duszenie rodzonych dzieci.

- Oboje zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Będziemy oczywiście wnioskowali o przedłużenie aresztu - informuje Anita Dąbrowa-Derda, prokurator rejonowa w Kluczborku. - Zleciliśmy także badania DNA, które ustalą ojcostwo dzieci. Na razie nie mamy jeszcze wyników.

Prokuratorskie zarzuty mają także rodzice konkubenta.

Prokuratorzy uważają, że Arnold W. i Halina G., którzy mieszkają tuż obok syna, zeznali nieprawdę co do stanu swojej wiedzy na temat ciąży Aleksandry J. Za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

