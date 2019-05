Zakład Medycyny Sądowej w USK w Opolu rozbudowany

Największą dumą rozbudowanego Zakładu Medycyny Sądowej jest supernowoczesny sprzęt do zakładu toksykologii.

- Za 2 miliony złotych ze środków unijnych kupiliśmy chromatograf gazowy i system wysokosprawnego chromatografu cieczowego. Służą one do badań toksykologicznych krwi, moczu, ludzkich tkanek i pozwalają na wyszukiwanie w nich trucizn, które mogły spowodować śmierć lub zatrucie - mówi lek. Jacek Masełko, kierownik zakładu.

Do tej pory ta działalność była ograniczona do badania zawartości alkoholu we krwi, a inne badania, z których korzysta na przykład prokuratura, były wykonywane w ościennych ośrodkach.

Teraz pracownia toksykologii uzyskała narzędzie do oznaczania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. dopalaczy. To jeden z największych problemów organów ścigania - Maria Przystajko, kierownik pracowni toksykologii.

W 2018 roku milion złotych na remont zakładu i jego wyposażenie przeznaczyło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Siłą regionu jest siła jego instytucji. Cieszę się, że mogliśmy dołożyć kolejną cegiełkę do rozwoju uczelni, jej szpitala klinicznego i kierunku medycznego - powiedział Patryk Jaki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zakład Medycyny Sądowej zajmuje się m.in. wykonywaniem sądowo - lekarskich oględzin oraz sekcji zwłok, a także oględzin szczątków ludzkich.

Tutaj także przeprowadza się sądowo - lekarskie badania osób żywych na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.