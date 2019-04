Zakończyły się 44. Opolskie Konfrontacje Teatralne. Wygrał "Beniowski" z Poznania

Nagroda Główna im. Wojciecha Bogusławskiego – 60 tys. zł z przeznaczeniem na przygotowanie kolejnej „klasycznej” premiery – pojechała do Teatru Nowego w Poznaniu i twórców spektaklu „Beniowski...”.

Odbierający nagrodę dyrektor teatru, Piotr Kruszczyński, podkreślił, że nagroda dowodzi, że w „dzisiejszych czasach warto oddawać głos kobietom”. Do reżysera Małgorzaty Warsickiej oraz dramaturga Michała Pabiana trafiła także nagroda za adaptację, a do Karola Nepelskiego – nagroda za muzykę do „Beniowskiego”.

Jury doceniło także Alinę Moś-Kerger, która otrzymała nagrodę za reżyserię „Ferdydurke” (teatr w Radomiu) oraz twórców spektaklu „Śmierć białej pończochy” (Teatr Wybrzeże) – Magdalena Gajewska odebrała nagrodę za scenografię, kostiumy i światło, a Magdalena Gorzelańczyk nagrodę za rolę Jadwigi.