Zakonnica spod Opola przywłaszczyła ponad 460 tys. zł. Ona i jej przyjaciel usłyszeli zarzuty

Dni Otwarte Koszar. Piknik wojskowy u logistyków

Każdy Opolanin może przyjść do koszar i zobaczyć to, czego na co dzień zobaczyć nie można. W 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej przy ul. Domańskiego w Opolu w czwartek i piątek trwają Dni Otwarte Koszar.