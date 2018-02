O odejściu Mirosława Pietruchy oraz Marcina Rola spekulowano na korytarzach ratusza od dłuższego czasu. Urzędnicy widzieli, że pomiędzy prezydentem, a jego zastępcami nie ma już "chemii".

- Przełomem było zamieszanie podczas ubiegłorocznego festiwalu piosenki, kiedy prezydent poszedł na wojnę z TVP, a jego zastępcy uważali, że to niepotrzebny konflikt. Nie wsparli Wiśniewskiego, a wręcz namawiali go do tego, by negocjował z telewizją - opowiada jeden z urzędników.Po tym zamieszaniu było jeszcze gorzej. W pewnym momencie obaj wiceprezydenci zostali odsunięci na boczny tor i to mimo, że za ich nominacjami stali wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki czy były wiceprezydent Janusz Kowalski, którzy przyczynili się do zwycięstwa prezydenta w poprzednich wyborach samorządowych.- Sojusz Jakiego z Wiśniewskiem istnieje już tylko na papierze. Co do Kowalskiego, to on z Wiśniewskim nie chce już nawet rozmawiać - opowiada osoba, która dobrze zna kulisy wyborczego porozumienia.Mimo napięć odejście wiceprezydentów ma się odbyć w spokojnej atmosferze. Nie zabraknie słów o tym, że kończą "udaną misję".Na giełdzie potencjalnych następców pojawia się Sebastian Paroń czy Łukasz Śmierciak, pracownicy ratusza i jednocześnie najbliżsi współpracownicy Wiśniewskiego.Sporo osób stawia również na Małgorzatę Stelnicką, naczelnika wydziału do spraw europejskich i rozwoju, którego pracę prezydent ocenia bardzo wysoko.Nic nie wskazuje na to, aby stanowiska wiceprezydentów objęli jacyś politycy. Do wyborów zostało za mało czasu.