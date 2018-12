Zbrodnia w Ciecierzynie. "Ludzie widzieli i alarmowali o ciążach Oli"

Prokuratura potwierdziła w środę naszą nieoficjalną informację o zatrzymaniu rodziców Dawida W. Mieszkają kilka domów od swojego syna. Prowadzą gospodarstwo rolne.

60-letni Arnold W. i 56-letnia Halina G. zostali zatrzymani w poniedziałek. Noc spędzili w policyjnej izbie zatrzymań. We wtorek zostali przesłuchani przez prokuratora.

Oboje usłyszeli zarzut składania fałszywych zeznań, co jest przestępstwem - informuje Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Zarzut został postawiony, ponieważ Arnold W. i Halina G. zeznali nieprawdę co do stanu swojej wiedzy na temat ciąży Aleksandry J.