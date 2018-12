Zderzenie aut osobowych w Popielowie. Dwie osoby ranne

Według wstępnych ustaleń służb mundurowych kierowca jednego z pojazdów nie zauważył, że wyjeżdża z drogi podporządkowanej i uderzył w drugi pojazd.

W zderzeniu samochodów uczestniczyły w sumie trzy osoby. Dwie z nich zostały ranne. Trzecia twierdziła, że nic jej się nie stało, ale również udzielono jej pomocy.

To kolejny wypadek, do którego doszło w sobotę na drogach regionu. Około godz. 6 w miejscowości Krzywiczyny pod Wołczynem doszło do dachowania auta, jedna osoba została ranna.

Z kolei około godz. 12.15 na ul. Jagiellońskiej w Nysie kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni i uderzył w przydrożną latarnię.

