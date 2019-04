Zderzenie dwóch samochodów osobowych w Popielowie, jedna osoba została ranna

Do wypadku doszło we wtorkowe popołudnie na ulicy Dworcowej w Popielowie w powiecie opolskim. Jak wynika z ustaleń policjantów, 23-latka kierująca skodą, wymusiła pierwszeństwo 26-latkowi w volkswagenie passacie. Doszło do zderzenia.

Skoda przejechała jeszcze przez chodnik i uderzyła w ogrodzenie pobliskiej posesji.