Zespół Szkół w Ozimku zadebiutował w rankingu Perspektyw i od razu na bardzo wysokim miejscu

Czy gruszki rosną na wierzbie, a słodki napój jest zdrowy? Nagrody czekają na uczniów z Opolszczyzny

Jak mleko trafia do kartonów i co to jest glutaminian sodu? Blisko 4000 uczniów z całej Polski, którzy biorą udział w konkursie Tesco dla Szkół, już to wie. Duża dawka praktycznej wiedzy, a do tego setki nagród, czeka także na uczniów ze szkół w województwie opolskim. Czasu jes...