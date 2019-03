Zieloni partyzanci posadzili krokusy w Opolu. Na tym ich plany się nie kończą [ZDJĘCIA]

Przygotowujemy też zaplecze techniczne, bo przez blisko rok działalności przekonaliśmy się, że bez niego się nie obędzie. W tej chwili przystępujemy do budowy inspektów – czyli mini szklarni - by produkować rośliny dla miasta – zapowiadają.

- To nie wszystko gdyż byliśmy też zajęci ratowaniem tulipanów i narcyzów przy przejściu podziemnym na ulicy Niemodlińskiej. To było bardziej skomplikowane. Przed rozpoczęciem inwestycji "ewakuowaliśmy" cebulki , musieliśmy je "przesezonować", a następnie w październiku je sadziliśmy. I udało się! Będą kwitły – podkreślają zieloni partyzanci z Opola.

- Wybraliśmy trzy lokalizacje: plac Mickiewicza, fontannę na placu Wolności, która powstała w miejscu, gdzie przez lata była krokusowa łąka, a także skarpę nad Odrą koło murali . Sprawdzaliśmy i w trzech lokalizacjach się udało! – cieszą się i dodają, że krokusy zamierzają nasadzać co roku, bo w Opolu jest wiele miejsc, które się do tego nadają.

Zieloni partyzanci przyznają, że ich relacje z opolskim ratuszem nie są łatwe. - Proszę zobaczyć jak miasto traktuje ekologów i społeczników, nie jesteśmy wyjątkiem. Rywalizacja między ratuszem a nami jest zabawna, wiele nas uczy i mamy nadzieję że ich też co z pewnością przyniesie korzyści mieszkańcom. Mamy nadzieję, że przestaną niszczyć nasze zasiewy, tak jak stało się to między innymi z dyniowiskiem. To ważne, gdyż ta praca to spory wysiłek poparty własnym wkładem finansowym – wskazują.

Zaznaczają przy tym, że nie mogliby działać na tak szeroką skalę, gdyby nie wsparcie firm ogrodniczych z Opola. – One robią cudowną robotę, bez nich by się to tak nie udało. Chcą zachować anonimowość i szanujemy to, ale nie możemy im nie podziękować – podkreślają aktywiści.

MZD zapowiada blisko 15 tys. nasadzeń

- Nasza działalność nadal jest solą w oku urzędników, stąd zielona ofensywa ratusza. Oczywiście nas to cieszy, bo wreszcie wytworzyło się ciśnienie na tzw. Zielone Opole, ukute przez ekologów, a podchwycone przez urzędników. W tym roku chcemy zwrócić ich uwagę na łąki kwietne, czyli obszary, których się nie kosi. Takie różnorodne biologicznie obszary odgrywają ważną rolę – wskazują członkowie Guerilla Gardening Opole.

Dodajmy, że Miejski Zarząd Dróg w Opolu z okazji początku wiosny poinformował, że ma ponad 14,5 tysiąca sadzonek i szykuje się do ukwiecenia Opola.

- W maju kolorowo zrobi się m.in. przy ulicach Piastowskiej, Sempołowskiej, Sienkiewicza i Ozimskiej. Będą też misy i skrzynki kwiatowe, m.in. przy dworcu kolejowym, na Placu Kopernika, na Małym Rynku, przy ul. Barlickiego i Krakowskiej. Zaczynamy sadzić po „Zimnej Zośce” – zapowiada Adam Leszczyński, rzecznik MZD.