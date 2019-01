Zimowy wysyp dziur na drogach Opola. Jaki jest plan remontów?

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta, podkreśla, że pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg prowadzą regularne przeglądy stanu jezdni Opola. - Zgłoszenia od mieszkańców są cenne o tyle, że pozwalają płynnie zareagować na problemowe sytuacje – stwierdza i dodaje, że najlepiej jest telefonować w tej sprawie do działu eksploatacji w MZD.

Teraz jedyne, na co można liczyć, to doraźne łatanie z pomocą masy układanej na zimno. Wymiany nawierzchni na szerszą skalę planowane są dopiero na wiosnę.

Dziury na drogach Opola - gdzie będą remonty

Lista odcinków przewidzianych do remontu obejmuje ulice: Książąt Opolskich (odcinek od Katedralnej do ul. Sądowej), Kokota, Prostą, Wilsona, Wiatraków, Budowlanych (od wjazdu do Obi w kierunku cementowni), Plebiscytową (od ul. Drzymały do ul. 1 Maja), Niemodlińską (od węzła do ul. Centralnej), Luboszycką (odcinek Kamionki Silesia w kierunku ul. Działkowej), skrzyżowanie ulic Jagiełły z Krzanowicką oraz ul. Brynicką (odcinkowo).

Zaplanowano też remonty chodników wzdłuż ulic Kokota, Kominka, Wandy, Niezapominajek, Granicznej (od ul. Struga w kierunku hali sportowej), Luboszyckiej (od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego), Ligonia (od ul. Miarki do ul. Ozimskiej) oraz odcinkowo wzdłuż ul. Drzymały, Katowickiej, Wrocławskiej i Solskiego.

Ratusz zaznacza, że to wstępne listy, a ich ostateczny kształt będzie ustalony po kwietniowych przeglądach.

