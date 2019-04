Złote Maski 2018 przyznane! Poznaj laureatów! [ZDJĘCIA]

Nominacje do opolskich nagród przyznają lokalni dziennikarze, teatry, teatrolodzy z Uniwersytetu Opolskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.



“Ta szczególna współpraca musi trwać nadal”

Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego, podkreślał szczególną rolę teatru jako instytucji. - Od zawsze był on ostoją demokracji i wolności. Jest to arena, na której bardzo często porusza się trudne tematy, których nie poruszają politycy, rodzina, szkoła czy też kościół. Za tę szczególną pracę bardzo wam dziękuję - mówił Kubalańca do zgromadzonych aktorów, reżyserów i kompozytorów.

- Chcę również zwrócić uwagę na niezwykle udaną współpracę pomiędzy samorządami województwa opolskiego i śląskiego. Wiele podobnych inicjatyw gdzieś po drodze zanikało, a my cały czas w tym trwamy i życzę nam, by Złote Maski wręczano jak najdłużej - podsumował samorządowiec.

Słów uznania nie szczędził też marszałek województwa śląskiego. - Ta praca, która jest wkładana w kulturę, dzisiaj zbiera swoje dobre plony. Jestem przekonany, że wybory, których dokonała komisja, są najlepszymi możliwymi wyborami. Być może w przyszłości siądziemy do rozmów na temat poszerzenia tej formuły, bo dobre rzeczy trzeba pobudzać, rozszerzać i jeszcze lepiej dotować - mówił Jakub Chełstowski.

