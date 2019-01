Zmarł ks. Alojzy Sitek, wieloletni kanclerz Kurii Diecezjalnej w Opolu

Śp. ks. Alojzy Sitek urodził się 29 I 1929 r. w Cisówce, pow. Rybnik w rodzinie Alojzego i Janiny zd. Stocka, jako piąty z ośmiorga rodzeństwa. Jego ojciec był przed wojną nauczycielem w szkole podstawowej w Cisówce, a po 1945 r. uczył w szkole w Rudniku.

Alojzy rozpoczął naukę w 1936 r. w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości.

Po wybuchu II wojny światowej ojciec został objęty mobilizacją, zaś cała rodzina udała się na wschód, najpierw do Trembowli w pow. Tarnopol, a potem do Lwowa. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną powrócili na Śląsk i zamieszkali w Pszowie. W tym mieście ukończył w 1943 r. szkołę podstawową. Nie mogąc z powodu wojny kontynuować nauki podjął pracę w kopalni „Anna” w Pszowie. Po zakończeniu wojny w 1945 r. i powrocie ojca z niewoli niemieckiej ojca podjął naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Rybniku. Natomiast po przeniesieniu ojca do pracy jako nauczyciela w Rudniku kontynuował naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Raciborzu, a po jego ukończeniu zapisał się do liceum.

Ukończył je uzyskaniem świadectwa dojrzałości w 1949 r. Bezpośrednio po maturze wstąpił do seminarium w Opolu-Nysie i podjął w nim przygotowanie do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1954 r. w kościele prokatedralnym pw. św. Krzyża w Opolu z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskego. Bezpośrednio po święceniach został wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W 1960 r. został mianowany notariuszem oraz referentem wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 1970-1997 pełnił funkcję kanclerza kurii.

W 1986 r. obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu rozprawę doktorską pod tytułem „Organizacja i kierunki działalności Kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956”. W okresie stanu wojennego mocno angażował się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom, m.in. organizując pomoc finansową i prawną; był też współorganizatorem mszy św. za Ojczyznę w katedrze opolskiej.

W 1997 r. zakończył długoletnią posługę w kurii diecezjalnej i został kierownikiem Archiwum Diecezji Opolskiej oraz pracownikiem diecezjalnej rozgłośni radiowej. W 2004 r. przeszedł na emeryturę, nadal aktywnie publikując swoje wspomnienia i pielgrzymując często do Ziemi Świętej.

Zmarł 18 I 2019 r. w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu.