10 marca 2018 zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów praktycznie wszystkich składów. Od maja spore zmiany na trasie Opole - Nysa. Co zmienia się rozkładzie jazdy PKP?

Obecna korekta rozkładu jest pierwszą z czterech tegorocznych korekt rozkładu jazdy PKP (kolejna nastąpi 10 czerwca).- Zmiany związane są z pracami prowadzonymi na torach przez PKP Polskie Linie Kolejowe w całym kraju, a te z kolei rzutują na ruch pociągów na wszystkich liniach - mówi Sylwester Brząkała z opolskich Przewozów Regionalnych.Na Opolszczyźnie od niedzieli największe zmiany czekają na pasażerów korzystających z linii Opole - Brzeg - Wrocław. Przewozy Regionalne ograniczają bowiem prędkość składów typu Impuls ze 160 do 130 km/h.- Ze względów technicznych - mówi Sylwester Brząkała. - Bo nie zawsze nasze pociągi mogły jechać z taką prędkością.Np. kiedy impulsy są w przeglądzie zastępują je starsze i wolniejsze składy, które siłą rzeczy generują spóźnienia. Dodatkowo trasa Opole - Brzeg - Wrocław jest bardzo oblegana przez pociągi pospieszne (Intercity), które mają pierwszeństwo przed osobowymi (Przewozów Regionalnych). Każde opóźnienie tego drugiego sprawia, że musi puszczać on składy pospieszne, co generuje kolejne minuty straty.- Dzięki obniżeniu prędkości nasze pociągi będę miały większą szansę trzymania się rozkładu - mówi dyrektor Brząkała. - Te 30 km/h różnicy sprawi, że podróż impulsami wydłuży się o około 4 minuty, więc tragedii nie ma.Od maja Przewozy Regionalne uruchomiają kolejne połączenie turystyczne, tym razem z Kotliną Kłodzką. - Ruszy w pierwszy, długi majowy weekend , czyli od 28 kwietnia do 6 maja - mówi Sylwester Brząkała.Potem pociąg pojedzie też w dniach 31 maja - 3 czerwca oraz w wakacyjne weekendy. Chodzi o skład, który wyjedzie z Nysy do Kłodzka o 7.24, o 8.41 odjedzie z Kłodzka przez Nysę do Kędzierzyna-Koźla, a stamtąd o 13.11 wyruszy z powrotem do Kłodzka i po 16.08 wróci do Nysy.Spore utrudnienia czekają na pasażerów podróżujących na trasie Opole - Nysa. 7 maja rusza bowiem jej remont.- Ogłosiliśmy właśnie przetarg na firmę, która zapewni nam przewóz pasażerów autobusami, kiedy będą trwały prace na torach - informuje Sylwester Brząkała. - Bo bez komunikacji zastępczej na tej jednotorowej linii się nie obejdzie.Pierwsza faza prac będzie prowadzona na odcinku Opole - Szydłów. Autobusy będą więc zabierały pasażerów spod opolskiego dworca i jechały po trasie pociągu aż do Szydłowa. Tam ludzie przesiądą się do szynobusu, który pojedzie do Nysy. W lipcu prace mają przenieść się na odcinek Szydłów - Łambinowice, więc autobusy będą miały wydłużony kurs z Opola do tej drugiej miejscowości.- I tak będzie do 28 listopada , kiedy skończy się remont pomiędzy Opolem a Łambinowicami - mówi Sylwester Brząkała. - Wówczas na całą trasę wrócą szynobusy.Z kolei wiosną 2019 roku ruszy remont odcinka od Łambinowic do Nysy i wówczas to na nim wprowadzona będzie komunikacja autobusowa Pociągi intercity też pojadą inaczejPasażerowie, którzy wybierają się w dłuższe podróże również powinni sprawdzić, jak kursują pociągi dalekobieżne. W związku z remontami torów, część z nich będzie miała zmienione trasy.Np. 9 pociągów PKP Intercity będzie omijać Kraków Główny i kursować przez Kraków Olszę. Wśród nich jest m.in. jadący przez Opole IC Malczewski (relacji Przemyśl Gł. – Kołobrzeg), TLK Magnolia (Szczecin Gł. – Kraków Płaszów przez Kluczbork) oraz IC Cyryl (Kraków - Poznań przez Kluczbork).Inne składy PKP Intercity ominą jednocześnie Kraków Główny i Kraków Płaszów. To m.in. jadący przez Opole IC Mehoffer i Hetman (relacji Przemyśl Gł - Szczecin Gł) oraz Matejko (Przemyśl - Świnoujście). Intercity zorganizowało w tych wszystkich przypadkach przesiadki na inne pociągi lub na autobusy.

