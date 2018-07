Spośród produktów regionalnych na znaczki pocztowe trafiły dotychczas rogal świętomarciński, miód kurpiowski, ser koryciński, truskawka kaszubska i jabłko łąckie.

30 lipca Poczta Polska wprowadza do obiegu nowy znaczek serii „Polskie produkty regionalne”. Walor o wartości 6 zł przedstawia kiełbasę lisiecką.Po lipcowej emisji „Polska Zobacz Więcej” pokazującej Morze Bałtyckie i Kopalnię Soli „Wieliczka” wydany został kolejny znaczek serii „Polskie produkty regionalne”. Promuje wyjątkowość i różnorodność polskich produktów spożywczych - czytamy w komunikacie PP.Tym razem tematem emisji jest kiełbasa lisiecka. Europejski znak Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz rysunki przypraw i mięsa nawiązują do oryginalnej receptury tego wyrobu. Znaczek okazjonalny został wydany w nakładzie 135 tys. egzemplarzy.W tej serii ukazały się: rogal świętomarciński, miód kurpiowski, ser koryciński, truskawka kaszubska i jabłko łąckie.Kiełbasa lisiecka wywodzi się od kiełbasy krakowskiej, a pod własną nazwą znana jest od lat 30. XX wieku. W 2005 roku została wpisana na Listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w 2010 r. ten małopolski produkt został wpisany do unijnego rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Produkowana jest z najlepszych gatunków mięs, większość jej składu stanowi szynka wieprzowa, a jedyne przyprawy użyte do produkcji to sól peklująca, świeży czosnek i biały pieprz mielony.Znakiem tym może być opatrzona jedynie kiełbasa wyprodukowana według tradycyjnej, skodyfikowanej receptury w granicach gmin Czernichów i Liszki w powiecie krakowskim.Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – Jest to europejski znak przyznawany produktom regionalnym o wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem.Do tej pory oznaczeniem ChOG wyróżniono w Polsce 19 produktów, m.in.: