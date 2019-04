Zniszczona zieleń przed Zamkiem Górnym w Opolu. Kto za to odpowiada? [ZDJĘCIA]

Chodzi o roślinność znajdującą się przy odnowionym murze, w "fosie" powstałej przy rewitalizacji okolic Zamku Górnego. Inwestycja została zakończona w pod koniec listopada minionego roku, pochłonęła ponad 5 mln zł.

Grzegorz Ostromecki, ekolog i aktywista miejski, zwraca uwagę że korzenie roślin wystają z ziemi i wiele z nich leży na boku. - Nie mogę uwierzyć, że można zrobić taką fuszerkę i że w Opolu mamy do czynienia z tak daleko idącym brakiem nadzoru nad inwestycjami - komentuje.

- Tak wygląda "Zielone Opole" bez cenzury , bez wizualizacji, które jak zwykle okazują się być robione po to, by zakryć rzeczywistość - mówi Grzegorz Ostromecki i dodaje, że przykro jest patrzyć na to, jak te rośliny schną w promieniach wiosennego słońca.