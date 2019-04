ZNP zawiesza strajk do września. Teraz czas na egzaminy maturalne

W czwartek około 13.30 decyzję o dopuszczeniu uczniów do matury podjęła rada pedagogiczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Z 70-osobowego składu rady w czwartek strajkowało już tylko 3 nauczycieli, a 8 było na zwolnieniu lekarskim.

- Rada decyzję podjęła jednogłośnie. 160 uczniów, którzy będą u nas zdawać egzaminy maturalne, może być spokojnych - powiedziała Bożena Czapska-Czoch, dyrektor ZSZ nr 4.

W tej szkole we wtorek odbył się bodaj jedyny w regionie protest maturzystów i ich rodziców przeciwko blokowaniu młodzieży możliwości przystąpienia do matur.

- Popieramy strajk nauczycieli, ale apelujemy, aby nie robili tego naszym kosztem - mówił dziennikarzom Michał Henek, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Podczas gdy w opolskiej "Czwórce" nauczyciele klasyfikowali maturzystów, szef ZNP ogłosił zawieszenie ogólnopolskiego strajku.

Decyzję tę Sławomir Broniarz uzasadnił troską o uczniów klas maturalnych.

Nie bylibyście w stanie zastąpić nauczycieli, zaryzykowalibyście dobro uczniów, skazalibyście ich na ten stres. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności – dlatego bierzemy ją my - powiedział w adresowanym do rządu oświadczeniu.

Jeszcze nim do tego doszło na Opolszczyźnie większość szkół ponadgimnazjalnych podjęła uchwały o dopuszczeniu uczniów do matury.

W zwołanej przed południem krótkiej konferencji prasowej Michał Siek, opolski kurator oświaty, poinformował, że rady klasyfikacyjne odbyły się w 48 z 85 strajkujących szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim. Strajkujący nauczyciele dopuścili już uczniów do matury w powiatach namysłowskim, prudnickim, opolskim i nyskim oraz prawie całym brzeskim i oleskim. W Opolu po godz. 14 wszystkie szkoły średnie były już po klasyfikacji maturzystów.

W całym regionie posiedzenia rad klasyfikacyjnych zaplanowane były w czwartek w 22 placówkach. W kilku przypadkach takie rady zostały zwołane na piątek - to ostateczny termin.

Mam nadzieje, że wszędzie uchwały zostaną podjęte. Od początku o to apelowałem. Uważam, że nie jest w porządku, by ucznia, którego czeka tak ważny egzamin, stawiać w takiej sytuacji. Sklasyfikowanie maturzystów to obowiązek nauczycieli i powinni się z niego wywiązać - mówił kurator.