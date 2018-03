Olbrzymie pieniądze kosztuje nasz budżet utrzymanie ogrodu zoologicznego, ale władza nie chce zlecić MZK uruchomienie autobusu w pobliże ZOO - na skraj Parku na Wyspie Bolko - od Krapkowickiej.

A kiedy pojawi sie zapytanie ofertowe o rozwiązanie sposobu dojazdu do ZOO dla matek z dziećmi czy osób niepełnosprawnych. Może to być MZK, małe BUS-y, czy ciuchcia z wagonikami.

To wtedy przyciągnie turystów, bo wielu będąc w Opolu nie wie o pięknym ogrodzie ze zwierzętami.

Może tutaj naukowcy ruszą ze swoją mądrością



Dlaczego my mamy takie szczęście, że jeżeli coś dobrego, to tylko poza Opolem.

Jak coś najgorszego, sensacyjnego dla mediów - to tylko w Opolu. Gospodarność, porządek, organizacja - są nam obce. Tylu młodych , gniewnych, z mocną głową ( tylko słabe plecy)- jak Im dać to decydowanie, realizację...



Komunikacja zbiorowa wyeliminuje dojazd ponad 50 % samochodów, wiele matek dojedzie z odległych osiedli - przez cały rok.

Każda złotówka z biletów wstępu do ZOO idzie prościutko do budżetu Miasta Opola.



Więc róbmy wszystko aby umożliwić jak największej ilości chętnych

odwiedzenie ZOO w każdej porze roku - dojazd MZK do zatoczki przy ZOO.

ZOO zapewne wprowadzi ulgi dla chetnych na częstsze odwiedziny - wszyscy skorzystamy.

Ale do tego są potrzebne chęci.