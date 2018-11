Zwierzęta z Paryża z obawą czekają na zimę. Wolontariusze dach kociarni załatali… banerami wyborczymi

- Mamy podpisaną umowę z gminą Komprachcice, na mocy której przyjmujemy bezpańskie psy z tego terenu, a gmina płaci nam miesięcznie tysiąc złotych ryczałtu – mówi Katarzyna Szydłowska, szefowa schroniska w Paryżu (gm. Pokój). – Nie wiemy, czy ta umowa zostanie odnowiona, a inne gminy wolą wozić bezdomne zwierzęta do Chorzowa. Czasami z trudem wiążemy koniec z końcem, pojawiają się myśli, żeby zamknąć schronisko, ale kto wtedy zajmie się naszymi bezdomniakami?

Schronisko prowadzi Fundacja Mali Bracia. Głównym źródłem utrzymania jest 1 procent podatku oraz darowizny. – Cieknie dach w kociarni, ale nie możemy sobie pozwolić na jego naprawę, bo mamy też do zapłacenia zaległą fakturę w lecznicy na 5 tysięcy złotych – mówi szefowa schroniska. – Dzięki banerom wyborczym załataliśmy go, ale to rozwiązanie tymczasowe. To maleńki dach. Mając dachówki można go wyremontować w 2-3 godziny, ale to i tak poza naszym zasięgiem.

Potrzebna jest również karma dla psów i kotów, zarówno sucha jak i mokra. – Nie musi to być karma z najwyższej półki. Nasze zwierzęta zjedzą każdą – mówi Katarzyna Szydłowska. – Chętnie przyjmiemy również makaron, kaszę i ryż, bo w okresie jesienno-zimowym nasi podopieczni powinni dostawać też ciepłe posiłki.

Przyda się również pomoc wolontariuszy, którzy zechcą podarować bezdomnym czworonogom czas i np. pomóc w sprzątaniu boksów, wyprowadzić psy na spacery czy zawieźć do weterynarza.

Do schroniska w Paryżu trafiają zwierzęta porzucone, czasami również chore lub ranne. Wolontariusze żadnemu nie odmawiają pomocy, ale by przetrwać zimę sami potrzebują teraz wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 602 460 417.

OPOLSKIE INFO - 9.11.2018