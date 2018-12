Zwłoki noworodków w Ciecierzynie. Matka została aresztowana. "Dlaczego zabiła pani swoje dzieci?" [WIDEO z zatrzymania]

W środę (12 grudnia) na terenie jednego z domów jednorodzinnych w Ciecierzynie (koło Byczyny) policja znalazła zwłoki noworodka.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ciało dziecka zostało włożone do reklamówki i wrzucone do pieca.

W czwartek policjanci podczas przeszukania posesji w Ciecierzynie znaleźli kolejne zwłoki noworodków: w stodole oraz zakopane w ziemi.

Od mundurowych dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że w sumie natrafiono na szczątki 4 ciał. Są one w różnych stopniu rozkładu, dlatego dopiero śledztwo wykaże, czy są to zwłoki noworodków, a także czyje są to dzieci.

27-letnia Aleksandra J. usłyszała na razie zarzut zabójstwa narodzonego kilkanaście dni temu dziecka.

Dzisiaj została doprowadzona do Sądu Rejonowego w Kluczborku na rozprawę w związku z wnioskiem prokuratury o aresztowanie mieszkanki Ciecierzyna.

Policjanci starali się ochronić podejrzaną przed obiektywami dziennikarzy, a do Kluczborka przyjechały wszystkie największe media.

Zapowiedziano, że podejrzana zostanie wprowadzona głównym wejściem, a nieoznakowany radiowóz z Aleksandrą J. wjechał z drugiej strony sądu. Po rozprawie wyjścia na parking pilnowało 9 policjantów, ale mieszkankę Ciecierzyna tym razem wyprowadzono innym wyjściem i zabrano innym radiowozem.

Dziennikarze zasypali Aleksandrę J. gradem pytań:

- Dlaczego zabiła pani swoje dzieci?

- Czy przyznała się pani do winy?

- Zabiła pani jedno czy kilkoro swoich dzieci?

Podejrzana nie odezwała się ani słowem.

Sędzia Edyta Duda zadecydowała, że Aleksandra J. zostanie aresztowana tymczasowo na 3 miesiące.

Kobieta podczas posiedzenia aresztowego sądu przyznała się do winy.

- Śledztwo na razie prowadzone jest w sprawie zabójstwa jednego dziecka - informuje Anita Dąbrowa-Derda, prokurator rejonowa w Kluczborku. - Matce dziecka postawiono zarzut z artykułu 148 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa.

Prokuratura Rejonowa w Kluczborku zarzuca Aleksandrze J. nie dzieciobójstwo, ale zabójstwo. Jest to istotna różnica.

Dzieciobójstwo to zabicie dziecka w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. To przestępstwo jest karane łagodniej, od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Prokuratura uznała jednak i zarzuciła Aleksandrze J., że miała ona zabić noworodka nie pod wpływem porodu, tylko zaplanowała to zabójstwo. Grozi za to kara od 8 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocia.

Według ustaleń śledczych znalezione w środę dziecko urodziło się 30 listopada. Najprawdopodobniej umarło poprzez umieszczenie w reklamówce i i odcięcie dostępu powietrza.

Dzisiaj przeprowadzana jest sekcja zwłok dziecka. Ma ona wyjaśnić, czy urodziło się żywe, kiedy zmarło i jaka była dokładna przyczyna jego śmierci.

Prokuratura dla dobra śledztwa nie podaje informacji w sprawie szczątków pozostałych noworodków, znalezionych podczas przeszukania na posesji w Ciecierzynie.

- Trwają intensywne czynności, również odnośnie innych osób, które mogą mieć związek z tą sprawą - informuje prokurator Anita Dąbrowa-Derda.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że prokuratorzy chcą przesłuchać przede wszystkim Dawida W., partnera Aleksandry J.

36-letni mężczyzna jest kierowcą ciężarówki, aktualnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie regularnie jeździ z transportami.

Dawid W. i Aleksandra J. razem mają 6-letniego syna Daniela. Chłopczyk w czwartek został zabrany z przedszkola w Byczynie przez służby opiekuńcze na polecenie sądu.