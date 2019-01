Zwycięstwo komitetu Arkadiusza Wiśniewskiego w radzie miasta

Komitet Wyborczy Wyborców Arkadiusza Wiśniewskiego zdobył w sumie trzynaście mandatów, po trzy w okręgach nr 1, 2 i 4, oraz cztery w okręgu nr 3. Ten wynik daje klubowi prezydenta Opola samodzielną większość w 25-cioosobowej radzie miasta. Na komitet prezydenta oddano łącznie 20 588 głosów na 53 365 wszystkich oddanych głosów.

Do rady miasta weszły jeszcze przedstawiciele tylko dwóch komitetów - Koalicji Obywatelskiej oraz PiS.

KO uzyskała łącznie osiem mandatów, po dwa z każdym z okręgów wyborczych. Kandydatów z list tego komitetu poparło w sumie 13 155 osób.

PiS uzyskał po jednym mandacie z każdego okręgu. Na listy partii rządzącej w kraju w Opolu zagłosowało 7 987 osób.

Pięcioprocentowy próg wyborczy w Opolu przekroczyły jeszcze komitety Razem dla Opola oraz Marcina Gambca, uzyskując odpowiednio 3 304 i 3 182 głosy. Ich kandydaci nie uzyskali jednak w poszczególnych okręgach wystarczająco wysokiego poparcia, aby brać udział w podziale mandatów w radzie miasta.

Pod pięcioprocentowym progiem znalazły się komitety SLD Lewica Razem (2 261 głosów), Kukiz'15 (1 750 głosów) oraz Obywatele dla Opola (1 138).

Do części nazwisk radnych na pewno nie można się jeszcze przywiązywać. Można założyć, że Arkadiusz Wiśniewski z racji wygranej w wyborach na prezydenta Opola swój mandat złoży i przypadnie on kolejnej osobie z najlepszym wynikiem na liście, którą jest Waldemar Matuszek (prezes stowarzyszenia Opole na Tak).

To samo tyczy się dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego Aleksandra Iszczuka, który w tej sytuacji podlegałby służbowo prezydentowi i musi wybrać: albo obecne stanowisko, albo mandat radnego. Jeśli Aleksander Iszczuk wybierze to pierwsze i odda mandat, to do rady wejdzie Danuta Sokołowska.

Wyniki wyborów do rady miasta Opola prezentują się następująco:

Okręg nr 1 (całe miasto na zachód od Odry):

KWW Arkadiusza Wiśniewskiego: Tomasz Wróbel, Jacek Kasprzyk, Edward Odelga

KW Koalicja Obywatelska: Elżbieta Bień, Tomasz Kaliszan

KW PiS: Marek Kawa

Okręg nr 2 (osiedla im. AK i Chabrów oraz północna część Opola):

KWW Arkadiusza Wiśniewskiego: Piotr Mielec, Dariusz Chwist, Alicja Wiśniewska

KW Koalicja Obywatelska: Elżbieta Kurek, Jolanta Kawecka

KW PiS: Michał Nowak

Okręg nr 3 (osiedle Malinka i cały południowy wschód Opola):

KWW Arkadiusza Wiśniewskiego: Małgorzata Wilkos, Łukasz Sowada, Dariusz Nawarecki, Arkadiusz Wiśniewski

KW Koalicja Obywatelska: Barbara Kamińska, Przemysław Pospieszyński

KW PiS: Sławomir Batko

Okręg nr 4 (Stare Miasto i Śródmieście):

KWW Arkadiusza Wiśniewskiego: Marek Masnyk, Aleksander Iszczuk, Bartłomiej Bonk

KW Koalicja Obywatelska: Przemysław Pytlik, Anna Łęgowik

KW PiS: Arkadiusz Szymański

