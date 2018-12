Życie 3-letniego Dawidka Drapacza jeszcze miesiąc temu było zagrożone. Teraz maluch jest zdrowy!

- Przed wylotem do Polski kilka razy dopytywałam lekarza, czy wszystko jest dobrze. Powiedział, że od teraz mamy traktować Dawidka jak zdrowe dziecko, a ja nie mogłam uwierzyć, w to co słyszę - mówi Elżbieta Popardowska, mama chłopca. - Synek ma więcej energii, rozrabia na potęgę i momentami boję się, że rozniesie nam mieszkanie. Zmierzyłam mu saturację i okazuje się, że jest taka, jak u zdrowego człowieka.

Dawidek przysłuchuje się naszej rozmowie. Na dowód tego, że wszystko jest już dobrze przynosi urządzenie do mierzenia saturacji i z dumą prezentuje wynik.

Historią 3-letniego Dawidka Drapacza z Opola żyła cała Polska. Chłopiec urodził się ze skomplikowaną wadą serca i płuc. Jego rodzice żyli w ciągłym strachu, że któregoś dnia zabraknie mu tchu i maluch umrze. Lekarze ostrzegali, że im będzie starszy, tym większe ryzyko, dlatego z operacją nie można było czekać.

W Europie żaden ze specjalistów nie podjął się jej przeprowadzenia. Pomóc mógł natomiast prof. Hanley ze Stanford, który operował już dzieci z równie skomplikowanymi wadami. 21 listopada Dawidek przeszedł trwającą 15 godzin operację. W szpitalu miał spędzić co najmniej 3 tygodnie, tymczasem malec już po 9 dniach był gotowy do wypisu!

- Przez trzy lata każdego dnia baliśmy się o życie Dawidka. Nadal trudno mi uwierzyć, że to już za nami, że moje dziecko jest zdrowe - mówi pani Elżbieta. - Nie możemy przyzwyczaić się do tego, co dla rodziców zdrowych dzieci jest normą...