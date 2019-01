Zza weselnego stołu prosto na stół operacyjny. Chirurdzy z USK uratowali Opolankę z pękniętym tętniakiem

Kobieta od wczesnego rana w sobotę czuła się źle. Bolały ją plecy, ale bagatelizowała te objawy, bo szykowała się na wesele.

Wieczorem jednak poczuła się tak źle, że wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. Pacjentka straciła świadomość, nie pamięta, że najpierw trafiła do szpitala powiatowego, skąd została przekazana do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Obudziła się dopiero po kilku dniach na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK.

Jak wykazała diagnoza - przyczyną złego samopoczucia i następnie utraty przytomności 76-latki było pękniecie tętniaka aorty piersiowej z jej rozwarstwieniem i wynaczynieniem do lewej jamy opłucnowej. Do USK pacjentka trafiła około godziny 5.00 w niedzielę, w stanie skrajnie ciężkim, podłączona do respiratora.

Wcześniej kobieta nie miała pojęcia, że choruje. Tętniak aorty piersiowej często przebiega bezobjawowo, a największym zagrożeniem jest jego pęknięcie. Choremu z pękniętym tętniakiem aorty piersiowej najczęściej nie udaje się przeżyć nawet drogi do szpitala. Ryzyko śmierci w takiej sytuacji wynosi aż 90 procent.

Opolscy specjaliści - dr n. med. Jacek Hobot oraz dr Robert Żurawel - opanowali krwotok poprzez założenie stentgraftu do aorty piersiowej. Stentgraft to proteza, która wprowadzana jest do organizmu przez tętnicę udową pacjenta. Pacjent nie ma najczęściej świadomości, jak rozległą operację przeszedł – nie ma blizn pooperacyjnych, bo do klatki piersiowej lekarze dostali się przez małe cięcie w tętnicy udowej.

Zabieg odbył się 10 dni temu, a pacjentka dochodzi do zdrowia.

- Mamy wielkie szczęście, nasza chora i my - podsumowuje dr n.med. Jacek Hobot, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Naczyniowej. - Sukces zawdzięczamy współpracy chirurgów i anestezjologów USK oraz doskonałemu wyposażeniu sali hybrydowej.

Na zdjęciach udostępnionych przez USK widać tętniaka aorty piersiowej z pęknięciem w tomografii komputerowej oraz stentgraft aorty piersiowej w zdjęciu RTG klatki piersiowej, w lewej jamie opłucnowej widoczny dren.