1 procent podatku 2020 w PIT za 2019 rok. Zasady rozliczenia

zobacz galerię (2 zdjęcia) 1 procent podatku 2020 za 2019. Jak rozliczyć, jak zmienić organizację w usłudze Twój e-PIT. Sławomir Mielnik zobacz galerię (2 zdjęcia)

Jak rozliczyć 1 procent podatku 2020 w PIT za 2019 rok? W 2019 roku zmieniły się zasady rozliczenia PIT. Od tego momentu zeznanie podatkowe trafia do usługi Twój e-PIT. Tak też będzie w 2020 roku. Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 1 procent podatku i przekazywał darowiznę organizacji pożytku publicznego, to urząd skarbowy wyliczy nową wpłatę i przekaże ją na ten sam cel. Co w sytuacji, gdy podatnik chce zmienić organizację, której chce przekazać 1 procent podatku? Jak zmienić cel darowizny?