103. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. W Opolu otwarto wystawę poświęconą temu zwycięskiemu zrywowi

- Wielkopolanie, Wielkopolska i to powstanie zwyczajnie na taką wystawę zasługują – podkreśla wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. – Było to jedno z niewielu zwycięskich polskich powstań. Wojewoda wielkopolski zaapelował, byśmy we wszystkich regionach o tym powstaniu pamiętali. Otwieramy ją dzisiaj, ale z myślą o 27 grudnia, czyli o dniu wybuchu powstania wielkopolskiego. Sejm RP ustanowił 27 grudnia Dniem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wojewoda przysłał nam wraz z informacjami o tym powstaniu replikę bojowej chorągwi. Dzisiaj ją z dumą pokazujemy, a wkrótce będzie mogła zawisnąć obok flagi biało-czerwonej przed Urzędem Wojewódzkim. Bardzo mi zależy, aby informacja o tym zwycięskim powstaniu dotarła zwłaszcza do szkolnej młodzieży.