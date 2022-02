11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Pod 112 ludzie dzwonią na ratunek

- Ludzie dzwonią do nas dosłownie ze wszystkim. Starszej pani podskoczy ciśnienie, zderzą się samochody, dojdzie do wycieku substancji chemicznych - wybierają numer 112. Tu doradzamy jak ratować życie i zdrowie - mówi Ditmar Kurzał, kierownik CPR w Opolu. - Mnie w pamięć zapadła 14-letnia dziewczynka, której ktoś podał pigułkę gwałtu i zostawił pod mostem w Opolu. Dziewczyna zadzwoniła kompletnie skołowana, nie wiedziała gdzie jest. Operator tak umiejętnie poprowadził rozmowę, że dotarła do najbliższego sklepu, skąd zabrało ją pogotowie.